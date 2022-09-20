هاني الناظر يشرح أسباب وأعراض الصلع الوراثي: تبدأ من عمر 18 سنة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الصلع أزمة أغلب الرجال الدائمة، وأصبح الشباب يبحثون عن طرق للحفاظ على الشعر خاصة إن كان الصلع أمرًا وراثيًا في عائلته، وصار المراهقون أكثر انتباهًا للأمر مبكرًا، ما دعا الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، للرد على التساؤلات الخاصة بالتساقط والصلع.

وقال «الناظر»، إن أغلب الأسئلة التى يتلقاها بخصوص الأمراض الجلدية، هي التي تخص تساقط الشعر ومشكلات الشعر بشكل عام، والأمراض الشهيرة مثل الثعلبة، مضيفا أن أعراض الصلع الوراثي المعروفة تبدأ من عمر 18 سنة، وتظهر أكثر عند الرجال، مقارنة بالنساء.

الصدفية والثعلبة والتوتر والضغط النفسي أسباب لتساقط الشعر

وأضاف استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة « TeN»، أن أسباب تساقط الشعر مختلفة ومتنوعة ومتعددة، فقد يكون التساقط لأسباب مرضية مثل الإصابة بالصدفية والثعلبة وقد تكون أيضا لأسباب نفسية، مثل الإصابة بالتوتر والضغط النفسي، وفي حالات كثيرة قد يتحسن نمو الشعر مع تحسن الحالة النفسية.

يجب معرفة سبب تساقط الشعر لتحديد أفضل نوع علاج مناسب للحالة

وأكد «الناظر»، في مداخلته مع الاعلاميين سلمى عادل وكريم حاتم، أنه يجب معرفة سبب تساقط الشعر لتحديد أفضل نوع علاج مناسب للحالة، شارحا أنه على الرغم من وجود علاج لبعض حالات الصلع إلا أنه لا يوجد علاج للصلع الوراثى إلا بالزراعة.