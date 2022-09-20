استشاري يحذر الأمهات: استخدام الأطفال للهواتف يهدد بضعف الإبصار

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني الكثير من الأمهات، من وجود التهابات بعيون أطفالهن، ويحتارن كثيرا في كيفية التعامل معها، ويتساءلن متى يجب اللجوء إلى الطبيب المختص، خاصة مع دخول فصلي الخريف والشتاء التي تتزايد فيهما الالتهابات.

استشاري: التهابات عيون الأطفال تكون بسبب تغيير الفصول

وقدم الدكتور إيهاب سعد، أستاذ العيون بطب قصر العيني، نصائح للأمهات حول كيفية التعامل مع التهابات عيون أطفالهن نتيجة تغير الفصول، وذلك خلال استضافته عبر zoom، مع برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامي مصطفى كفافي والإعلامية هدير أبو زيد.

وقال «سعد»، إن التهابات عيون الأطفال تكون بسبب تغيير الفصول ودخول فصل الخريف للأطفال الأصحاء، مشيرًا إلى أن الخريف هو موسم الحساسية بالعيون، وخاصة الأطفال، والحكة أبرز أعراضها.

أضاف أستاذ العيون بطب قصر العيني، أنه لا بد من فحص عيون الأطفال بشكل مستمر: «إحنا في موسم الحساسية، علشان كدة لازم نفحص عيون الطفل خاصة لو فيه حكة أو احمرار ومش قادر يبص، ولأن الحكة مرتبطة بمضاعفات كبيرة وقد تؤدي إلى ضعف شديد في الإبصار».

«سعد»: يجب ألا يزيد استخدام الطفل للهاتف المحمول عن ساعتين

تابع «سعد»، أنه يجب ألا يزيد استخدام الطفل للهاتف المحمول عن ساعتين في اليوم خاصة من هم أكثر من 7 سنوات وساعة واحدة لمن هم أقل: «الطفل مش لازم يقعد على الموبايل أكتر من ساعتين، لأن ده مضر، كل الأبحاث العلمية ولاتربويين بيحذروا من ده، لأنه في خطورة كبيرة مش بس على العين».

وعن الرمد الربيعي، قال الدكتور إيهاب سعد، أستاذ العيون بطب قصر العيني، إنه يصيب الأطفال في مدخل فصلي الربيع والخريف، وسببها الأشعة فوق البنفسيجة التي تكثر من بعد الظهر، وسهل التعامل معاها ويمكن علاجه، مضيفًا أنه لا بد من الاستعانة بمضادات الحساسية القوية.

وأكد أنه يجب الذهاب إلى الطبيب فور ظهور «الحكة أو الاحمرار»، وذلك لعدم تعرض الطفل لفقدان أو إضعاف الإبصار.