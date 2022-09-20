10 أطعمة تحسن المزاج وتقضي على الحزن.. أبرزها الشيكولاتة والقهوة والتوت

القاهرة - سمر حسين - صحة

ممارسة الرياضة تحسن المزاج، وكذلك تناول الأطعمة، وقدم الدكتور جمال شعبان ، عميد معهد القلب السابق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 10 أطعمة تحسن المزاج وتساعد على التخلص من الاكتئاب وتقضي على الحزن، ونصح بتناولها بكميات محدودة ومحسوبة السعرات الحرارية يمكن الحصول على أقصى استفادة منها، ومن بين تلك الأطعمة الشوكولاتة والقهوة والتوت.

أطعمة تحسن المزاج وتمنع الاكتئاب

التوت:

يحتوي التوت على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، التي تمنع الاكتئاب، كما يحفز الطاقة الإيجابية وذلك بإفراز الأنزيمات الخاصة بذلك.

الشيكولاتة والقهوة:

تساعد الشيكولاتة والقهوة على تحسين المزاج خلال دقائق، كما أن الشيكولاتة الداكنة تعمل على تثبيط هرمون الإجهاد وتقليل مستويات القلق، وترفع مستوى هورمون السعادة السيروتونين.

الموز:

مادة التربتوفان الموجودة في الموز تعمل على رفع مستوى السيروتونين، وتلك المادة موجودة في كل أدوية علاج القلق والأرق والاكتئاب.

الشاي الأخضر:

كوب من الشاي الأخضر يوميا يمنحك إحساسا بالارتياح والسعادة، لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والأحماض الأمينية التي تساعد على الحد من التوتر والقلق، كما أنه يحتوي على مادة L-theanine التي تساعد على زيادة التركيز وتقوية الذاكرة وتحسين القدرة الإدراكية

السردين:

السردين غني جدا بحمض أوميجا 3 الذي يعمل على تعزيز المزاج وتحسينة والحفاظ على صحة وحيوية المخ.

الدواجن:

تحتوي لحوم الدواجن على نسبة عالية من التربتوفان الذي يعمل على رفع مستويات السيروتونين في الدم، كما تحتوي على التيروسين الهام لبناء النورابينفرن والدوبامين وهي ناقلات عصبية هامة جدا تساعد على تحسين المزاج ومنع الإصابة بالاكتئاب على المدى الطويل.

الأفوكادو:

يحتوي الأفوكادوا على نسبة عالية من الدوبامين ويعمل على رفع نسبة الأندورفين ولذلك هو يساعدك على تحسين مزاجك بشكل كبير.

البيض:

يعتبر صفار البيض مضاد للاكتئاب والقلق، حيث يحتوي علي فيتامين د الذي يخفف من اضطرابات المزاج لأنه يحفز إنتاج السيروتونين في المخ، والذي يمكن أن يقي من نوبات الاكتئاب الموسمية.

الجوز:

يحتوي على نسبة عالية من الدهون الأساسية، التي تخفض نسبة الكولستيرول الضار في الدم، ما يساعد على تحسين الدورة الدموية وتحسين الحالة المزاجية.

الخضروات ذات الأوراق الخضراء:

تحتوي على حمض الفوليك وملح البوتاسيوم والماغنسيوم، مثل السبانخ والخس، ونقص المغنسيوم يمكن أن يقلل مستوى السيروتونين وبالتالي يسبب الاكتئاب.