13 طريقة للتعامل مع الطفل سيء السلوك: «أصبري عليه وخليه يعبر عن مشاعره»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تلاحظ الأم سلوك الطفل السيء، بدون معرفة السبب وراء ذلك، وأحيانا لا تعلم كيفية التعامل له لتحسين أسلوبه وحل هذه المشكلة.

هايدي المصري مدربة تربوية وخبيرة نفسية شرحت عبر «هن» أن هناك أسباب مختلفة لسوء سلوك الأطفال ولكن بالتأكيد أن هذا الأمر وسيلتهم للتعبير عن ما يشعرون به.

وذكرت الخبيرة النفسية، أن استيعاب الأم وتفهم الأسباب خلف سوء سلوك طفلها يساهم في علاج وحل المشكلة من جذورها، وفيما يلي 13 طريقة للتعامل مع الطفل سيء السلوك.

كيفية التعامل مع طفل سيء السلوك

- وضع قواعد وحدود واضحة.

- يجب أن تكون حازم ولكن بعدل أي التوازن بين الحب والحسم.

- التعامل مع الأمور بطريقة متجانسة غير متناقضة.

- مساعدة الطفل بالتعبير عن مشاعره في المواقف المختلفة: خليه يعبر عن مشاعره.

- العمل على تحفيز الطفل بشكل مستمر والتشجيع على السلوك الجيد.

- الحرص على الاستماع للطفل والتواصل معه بشكل مستمر.

- يجب أن يكون هناك إصرار واستمرارية في تطبيق القواعد.

- الحرص على احترام الطفل وعدم إهانته.

- يجب أن تجعل توقعاتك مناسبة وقابله للتنفيذ.

- الحرص على إعطاءه وقت من حياتك واهتمامك.

- تعلم عن التربية.

- تشجيع إيجابياته.

- عند العقاب يجب استخدام أفكار مناسبة

مدربة تربوية: لا ينجح أسلوب واحد في التعامل طوال الوقت

وأكدت «هايدي»، أن كل الأطفال مختلفين ومن الممكن أن يتطلب التعامل معهم أساليب مختلفة في التربية والتعامل، وأن لا ينجح أسلوب واحد طوال الوقت، ويجب أن تتغير أساليب التربية والحرص على تطويرها مع العمر حسب قدرات واحتياجات الطفل.

كما أن تعديل سلوك الطفل يحتاج إلى الصبر والأفضل أن تبدأ الأم بملاحظة السلوك السيء مع بداية ظهوره والعمل عليه منذ البداية.