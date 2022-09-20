أفضل 5 عطور نسائية وأسعارها

محمد اسماعيل - القاهرة - تسعى دائمًا المرأة، لأن تبرز أنوثتها، وجاذبيتها، فتبحث عن أفضل عطر نسائي يناسبها، ويكُمل إطلالتها ويزينها بأرقي النغمات العطرية، وهناك أسماء عطور شهيرة لا تقاوم، وتجعل الرؤوس تستدير إلي رائحتها فوراً.

في هذا المقال يرشح لك الخليج 365 أفضل وأشهر 5 أنواع عطور تجعلك جذابة ومثيرة ،وتبرز أنوثتك.

عطر Si الأحمر

هو عطر شغوف وأنثوي وجريء للنساء، الزجاجة الحمراء المطلية من الداخل تجسد جوهر العاطفة

يتميز بأنه عطر نسائي بطعم الفواكه والزهور مع مكونات من الورد والكمثرى والفانيليا الخشبية للمرأة الجذابة والجريئة.

أفون ليتل بلاك دريس

عطر ليتل بلاك دريس من افون هو عطر شرقي للنساء، تم إطلاق Little Black Dress في عام 2001، وتأتي المكونات العليا ببخور مريم ، الكزبرة ، الزنجبيل الأفريقي ، زهر المشمش وزهر العسل

فعندما تريدي أن تكوني متألقة وجذابة كالنجمات ،أقتني ذلك العطر الجذاب ،ودعيه يتحدث عن أنوثتك ، فهو يُعد من العطور النسائية الجذابة،ينبعث من الثقة والإغراء والقوة.

انديجو للنسا من جيس

هو عطر زهري مائي للنساء ، صدر عام 2018،، يجعلك أكثر أنوثة،ودلال، فإفتتاحية العطر ثمار التين, نسيم البحر و الليلك; قلب العطر السوسن, اللوتس الأزرق و النرجس; قاعدة العطر تتكون من النبيذ الأحمر, عنب بينوت نوار, خشب الأرز الأطلسي و نجيل الهند من هايتي.

سي كيه بي من كالفن كلاين

التفرد. الدفء، أغمضي عينيكِ وافتحي عقلك وعيشي الحياة بحرية، مسك منشط فريد من نوعه نظيف ومنعش دون الإفراط في كثافة الرائحة.

- الروائح الأولية: البرغموت وتوت العرعر والمندرين والنعناع واللافندر

- الروائح الوسطية: التوابل الخفيفة، والماغنوليا والخوخ الأبيض

- الروائح النهائية: المر المعطر وحبوب التونكا

عطر تومي جيرل

عطر تومي جيرل للنساء من تومي هيلفيجر مصنوع للمرأة العصرية، وهو عطر يجدد الانتعاش والطاقة ويثير كل من حولك برائحته المميزة.

مستوحى من الزهور البرية التي توجد في مناظر طبيعية رائعة بأمريكا، إنه عطر الحماس الذي يثير حواسك بفضل مزيجه المذهل من الزهور البرية.

صُممت هذه الرائحة لتسليط الضوء على تلك الروح الحرة الطليقة وتعزيز هذه الزينة للنساء بالروائح المتميزة من تتومي جيرل بداية بالروائح المكثفة لزهرة الكاميليا وزهرة التفاح الرقيقة.

هذه الروائح الأنيقة تجتمع مع الروائح المنعشة من الزبيب الأسود الغني والماندرين الحلو والبرتقال، وهذا يخلق بداية مدهشة لرائحة رائعة من عطر رائع.

الروائح المتوسطة هي قلب تومي جيرل للنساء تنبعث منها رائحة الحامض الغنية من تومي هيلفيجر وهي مزيج من العنب والليمون.

تجتمع هذه الروائح مع انسجام الزهور الحلوة لزهرة العسل وفراشات فيوليت ليلي والورد، وتضيف في النهاية هذه الأناقة الرائعة إلى هذه الطبقة لتخلق الرائحة المنعشة للنعناع المنعش، مما يمنحك رائحة رقيقة رائعة حقًا