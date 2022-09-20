بالفيديو.. سيارة إسعاف تهب لإنقاذ المصابين فحدث مفاجأة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

بث التلفزيون الرسمي الأردني مساء أمس الأحد لقطات مصورة للحظة اصطدام سيارة إسعاف بجسر مشاة منهار على طريق المطار بالعاصمة عمّان، وفقًا لصحيفة "البيان الإماراتي". ‏تحميل الإعلان

وأوضح التلفزيون الأردني أن الحادث وقع بعد اصطدام شاحنة بجسر للمشاة ما أدى لانهياره.

ويظهر في الفيديو الذي التقط بكاميرا هاتف، قدوم سيارة الإسعاف لمكان الحادث بسرعة، فتفاجأ سائقها بالجسر المنهار على طريق المطار، وحاول إيقاف المركبة بالضغط على المكابح، إلا أن ذلك لم يفلح باصطدامه في الجسر.

ولم يذكر التلفزيون الرسمي ولا وكالة الأنباء الرسمية "بترا" أي تفاصيل إضافية بشأن الحادث أو المصابين.

وذكرت قناة "المملكة" التلفزيونية أنه سجل وقوع إصابات بعد سقوط جسر مشاة على طريق المطار.

وقالت: "قطعت الحركة المرورية في طريق المطار في عمّان بعد جسر مأدبا، فجر الاثنين، نتيجة سقوط جسر مشاة الذي أدى لحدوث إصابات".

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