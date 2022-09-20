لايف ستايل

موضة ملابس السبعينات تظهر في خريف 2022.. أبرزها «الجمبوست»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ملابس السبعينات في خريف 2022 صورة تعبيرية

مع نهاية فصل الصيف كل عام، تقام أسابيع الموضة التي تعلن عن الصيحات الجديدة والابتكارات المميزة سواء للخريف أو الشتاء، ويبحث متابعو الموضة من السيدات والمصممين عن الـ«ستايلات» الجديدة، وظهرت ملامح الخريف هذا العام، حيث يسيطر على الملابس طابع سبعينات القرن الماضي من «سراويل واسعة ووشاح الرأس» وأيضاً القبعات. 

الجمبسوت الأسود

يعتبر «الجمبوست» الواسع من أكثر الصيحات القديمة منذ سبعينات القرن الماضي، وتحديدا التصاميم المصنوعة من الترتر أو المخمل الفاخر، ومن وحي هذه الصيحة، ابتكر المصمّمون أنواع جديدة لـ«الجمبسوت» عملية يمكنك ارتداؤها في مختلف الأوقات والمناسبات، وأشهرها اللون الأسود لكن يمكن شراء الألوان الأخرى حسب ما تفضلين، وفقا لموقع Pinterest.

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قبعات Vintage

تتميز موضة السبعينات بأجمل وأرقى أنواع القبعات، ومن بين قبعات فيدورا، وقبعات رعاة البقر cawboy بحوافها العريضة وشكلها المنظم، حيث استطاعت هذه الإكسسوارات اللافتة أن تجعل الآلاف من السيدات يبدون كأنهن من جيل سبعينيات القرن الماضي، وذلك في موسم خريف 2022، كما يمكن أن تعتمدي القبعة في مشاويرك النهارية لأنها تعطي طابعا مميزا، كما بإمكانك أن تختاري تصميماً فاخراً لمناسباتك الليلية تشبة اطلالات الأميرات.

البنطلونات الواسعة

كانت البنطلونات الواسعة أهم ما يميز فترة السبعينات في القرن الماضي وكانت قصة البنطلون أو السروال ضيقة من أعلى وتتسع من الأسفل، وانتشرت صيحة السراويل ذات الأرجل الواسعة مؤخراً كواحدة من أبرز صيحات حقبة السبعينيات التي تسلّلت إلى عروض خريف 2022 لتزيد من جرأة الإطلالات واختلافها، ويمكن تنسيقها في العديد من المناسبات. 

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القميص المطبوع 

في سبعينات القرن الماضي انتشرت قصات مختلفة من القمصان المطبوعة باختلاف ألوانها ونوع القماش لكن في الغالب كانت مصنوعة من الحرير، ومؤخراً عادت تلك القمصان المطبوعة أو المنقوشة وعليها ألوان ونقوشات كثيرة تسيطر عليها الزهور وأصبحت أكثر جرأة من أي وقت مضى.

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وشاح الرأس 

يعتبر وشاح الرأس من الإكسسوارات التي انتشرت في العامين الماضيين فقط بشكل كبير، لكنه يعود إلى سبعينات القرن الماضي، وتختلف طبعة الوشاح باختلاف دار الأزياء المصممة له، فهناك ما يأخذ طابع الزهور وغيرها من أشكال الطبيعة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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