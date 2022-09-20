طريقة عمل «البلوبيف» في البيت لأطفالك بخطوات سهلة.. صحي ومضمون

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر «البلوبيف» من البروتين الذي يمكن وضعه في الـ«لانش بوكس» لأطفالك خلال اليوم الدراسي، لسهولة أكله وإعداده، ولكن بعض المعلب منه غير مضمون ولا معروف مصدره وطريقة إعداده.

وينشر «هن»، طريقة عمل «البلوبيف» في البيت للأطفال بسهولة وبسرعة بحسب الشيف هالة حسن.

نصف كيلو لحم كندوز.

طريقة عمل البلوبيف

2 ملعقة كبيرة لية.

خلطة نقع «البلوبيف» قبل إعداده

اغمريه في لتر ماء.

ثلاث حبات من الحبهان.

حزمتين من الكزبرة الخضراء.

2 من ورق اللورا.

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

3 ملاعق كبيرة من الملح.

خلطة سلق «البلوبيف»

مياه ساخنة.

ثمرة من البنجر.

بصلة مقطعة قطع صغيرة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 فص ثوم كبار.

2 ملعقة بقسماط ناعم.

ملعقة من البهارات العشرة المتنوعة.

نصف كوب من ماء سلق اللحم.

بهارات اللحم.

طريقة تحضير «البلوبيف» في المنزل

يسلق اللحم، ثم نبدأ في سلق اللية.

يوضع عليهم فصين من الثوم كبار.

القليل من الفلفل الأسمر والملح.

توضع ملعقتين من البقسماط الناعم وملعقة واحدة من البهارات العشرة المتنوعة.

تخلط مياه النقع مع الملح مع الفلفل الأسود والحبهان و2 حزمة من الكزبرة الخضراء والكزبرة الناشئة وورق اللورا مع بعضهم جيداً.

توضع قطع اللحم واللية في خلطة المكونات التي تم خلطها مع بعضها.

تزيد من كمية المياه عن اللحم لكي تمتزج في الخليط لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.

يوضع خليط اللحم في الثلاجة وبعد أن تمر 3 أيام نبدأ في تحضير خليط آخر.

تخلط المياه مع قطع البصل الصغيرة وحبة البنجر والفلفل الأسود والملح ويوضع على نار تكون هادئة حتى يصبح اللون أحمر.

يوضع اللحم واللية في خليط الماء والبصل والبنجر لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.

تهرس قطع اللحم واللية باستخدام المفرمة ووضع الخليط الأحمر معهم لكي تحصل على بلوبيف متماسك.

يضاف إلى اللحم في المفرمة ملعقتين بقسماط ناعم وفلفل أسمر وملح وبهارات اللحم.

يوضع البلوبيف في الصينية وتساويه جيداً وتغطيها، ثم تضع الصينية بالثلاجة يوم كامل.

تبدأ في تذوق البلوبيف ويجب أن تستخدم لمدة يومين من أول خروجه من الثلاجة.