في شهر ميلادها.. تعرف على 7 أبراج تتوافق مع صاحبة برج العذراء

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يوافق هذه الأيام مواليد برج العذراء، التي تتصف بالاهتمام بالتفاصيل والدقة والروح العمليو والواقعية ودائما ما تبحث عن المثالية في حياتها.

وذكرت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر «هن»، أن صاحبة برج العذراء لديها شيء من النرجسية وفي الحب تكون شخصية صعبة، لذا تريد الشخص الذي سترتبط بها أن يصرح بحبه لها طوال اليوم ويأكد لها ذلك وهو الأمر الذي من الممكن أن يزعج بعض الرجال، ولديها ميل بالوحدة ولا ترغب أن تكون شريكة طوال الوقت، كما أنها لديها موهبة في جذب الجنس الآخر من أجل إرضاء غرورها، بحسب وصفها.

وفيما يلي تقدم عبير فؤاد أبراج رجال تتوافق مع صاحبة برج العذراء.

أبراج تتوافق مع صاحبة برج العذراء

رجل برج الجوزاء

يتوافق رجل برج الجوزاء مع امرأة برج العذراء، على المستوى الفكري والعقل، فمن الممكن أن يكون متفاهم معها إلى حد كبير ولديهم القدرة على فهم بعضهما بدون كلام، لأن الاثنين كوكبهما المسيطر عطارد ويجمعهما سرعة البديهة واليقظة.

رجل برج الجدي

رجل برج الجدي من الأشخاص الذي يمكن أن يكون لديهم توافق كبير مع بنات برج العذراء، لأنهم يتميزان الاثنين بالطموح وروح عملية لذا يميلون للواقعية ولا يحبون العيش في الوهم، وتنجذب العذراء له كونه كموح ويعتمد على نفسه وهي تحترم الراجل الناجح الذي يتحمل المسؤولية، كما أنه يساعدها على تنظيم أفكارها لأنها تتظاهر بأنها كذلك إلا أنها لديها تشوش كبير بداخلها.

رجل برج الحوت

رجل الحوت لديه الحب والاهتمام والرومانسية التي تبحث عليهم صاحبة برج العذراء والجانب العاطفي التي لا تظهره ولكنها تحتاجه جدا، فيعطيها المشاعر التي لا تجدها.

رجل الثور

رجل برج الثور وامرأة برج العذراء يجمعهما الروح العملية كما أنه شخص يعتمد عليه ومسالم ويحب الحياة في سلام فهي من الممكن أن تجد معه الاستمتاع بالحياة.

رجل برج العقرب

صاحبة برج العذراء تنجذب لرجل العقرب الذي يخرج منها أجمل ما فيها حسب وصف خبيرة الأبراج ويجعلها تحبه بجنون، ولكن هو شخص صعب وغامض وعنيد ومن الممكن أيضا أن يخرج منها أسوأ ما فيها، وتكون غير راضية كونها هي لا تخضع لأحد وتحب الخضوع لها، ولكنها معه تخرج عن تقاليدها.

رجل برج الميزان

يجمع صاحبة العذراء ورجل الميزان الدقة والمثالية في كل الأمور والجدال لذا العلاقية بينهما تحتوي على تجديد بدون ملل.

رجل برج الدلو

رجال برج الدلو وبنات برج الدلو يختلفون مع بعضهم ولكنهم أيضا يتفقون في بعض الأمور ويتميزون بالعقل والتحليل المنطقي لكل برج، لذا يجدون الراحة مع بعضهم، ولكن الدلو لا يخضع لإرادة العذراء.