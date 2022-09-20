لايف ستايل

أغلى 3 علامات تجارية للملابس 2022.. «ديور وفيرساتشي ولويس فويتن»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أغلى 3 علامات لعام 2022

منذ مئات السنين تصدرت علامات الموضة الفرنسية لقب الأغلى والأفضل على الإطلاق من حيث جودة الملابس والألوان والتصميمات وتلتها أيضا علامات إيطالية وأمريكية وإنجليزية لكن تظل الماركات الفرنسية الأهم في عالم الأزياء، وبشكل عام يعتمد نجاح تلك الماركات ودور الأزياء على اعتمادها على المشاهير في تسويق البراند الخاص بهم واستخدامهم أجود وأغلى أنواع الأقمشة، وفي التقرير التالي يقدم «هن» أغلى 15 علامة تجارية حول العالم.

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علامة ديور Dior 

تعتبر علامة الأزياء الفرنسية «ديور» هي العلامة الأولى على رأس الـ 15 علامة تجارية في العالم، وقد بدأت شعبيتها في الازدياد منذ عام 1946، وتحظى بحب المشاهير، مثل: تشارليز ثيرون وناتالي بورتمان، بالإضافة إلى الملابس والإكسسوارات النسائية، يوجد: «ديور أوم» للرجال، و«بيبي ديور» للأطفال، وخط مستحضرات التجميل للعلامة التجارية «Dior Beauty» وهو واحد من أشهر خطوط التجميل.

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علامة فيرساتشي Versace 

يأتي بعد دار أزياء ديور العلامة الإيطالية« Versace» التي تأسست عام 1978، من جياني فيرساتشي، وابتكرت هذه العلامة التجارية الإيطالية تصميم ملابس من الأقمشة المبتكرة، مثل الشبكات المعدنية، ارتدت ملابس فيرساتشي إليزابيث تايلور وجينيفر لوبيز والأميرة ديانا، وبعد قتل مؤسس الشركة، أصبحت أخت جياني دوناتيلا فيرساتشي هي المدير الإبداعي للعلامة التجارية، وفقا لموقع luxury columnist.

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ويعتبر اغلى ملابس فيرساتشي هي سترة السهرة المزيّنة بالخرز من فيرساتشي تملكها إليزابيث تايلور ، ومطرزة بصور حجر الراين للنجمة في أدوارها الأكثر شهرة ، بيعت في كريستيز في عام 2011: 128500 دولار أي ما يعادل 2 مليون ونصف تقريباً 

وفستان Greca المصغر بكتف واحد: 4495 دولار اي ما يعادل 87 ألف جنيه تقريباً 

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علامة لويس فويتون Louis Vuitton 

اشتهرت العلامة الفرنسية لويس فويتون في بدايتها بصناديق الأمتعة الفاخرة وغيرها من السلع الجلدية، وقد أسسها لويس فويتون في عام 1854، ومالك الشركة الآن لبرنارد أرنو، أغنى شخص في العالم، وبعد أن تفرعت في الملابس والإكسسوارات والمجوهرات، ارتبطت «لويس فويتون» بمشاهير، مثل: أنجلينا جولي وسارة جيسيكا باركر، ونجح المدير الإبداعي Nicolas Ghesquière في تنشيط العلامة التجارية التاريخية دون المساومة على الأناقة

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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