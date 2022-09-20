«اتحضر للأخضر».. أفكار لزرع النباتات في المساحات الضيقة داخل منزلك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

زرع النباتات واحد من الأمور التي يحرص عليها الكثير من الأشخاص خاصة في محيط منازلهم أو بداخلها، لكن قد يشكل أمر استغلال بعض الأماكن الضيقة صعوبة عند بعض ربات البيوت، بسبب عدم التمكن من إيجاد مكان مناسب لوضع الزرع بأنواعه بداخلها.

ولحل هذه الأزمة بسهولة بالغة، يقدم موقع ugaoo العالمي، الخاص بشؤون الحفاظ على البيئة، مجموعة من الأماكن المقترحة التي يمكن إنبات الزرع بها داخل المنزل، دون التقليل من مساحة المنزل، وذلك تماشيًا مع مبادرة «اتحضر للأخضر».

1- الأماكن التي غالبًا ما يتم إغفالها

يعد الحمام الخاص بك أحد الأماكن المهمة لإنشاء حديقة صغيرة وملفتة للنظر، إذ أنه يعد موطنًا مثاليًا لبعض الأنواع المحددة من النباتات الداخلية، فإذا لم يكن لديكي مساحة في غرفتك ومنزلك، يمكنك استخدام هذا المكان غير المتوقع مثل جدار ونافذة الحمام لزراعة بعض أنواع النباتات المناسبة لمساحته.

2- زراعة النباتات في المطبخ

يمكن أن يكون مطبخك المكان المثالي لزراعة النباتات، إذ أنه يمكنك دمج بعض النباتات الداخلية في ديكور منزلك باستخدام مساحة المطبخ، وذلك من خلال زراعة الأعشاب الطازجة لاستخدامها في أغراض الطهي وغيرها من النباتات الأخرى.

3- المنافذ الضيقة

إذا كان لديكي شرفة أو نافذة أو ممر داخل المنزل، فلا يزال بإمكانك استخدام هذه المساحة لزراعة بعض النباتات، فقط تحتاجين إلى استخدام النباتات والحاويات المناسبة لتحقيق أقصى استفادة من هذه المساحات المتاحة.

4- السلالم العادية أو الخشبية

يمكنك استخدام السلالم والمدرجات كمساحة أيضًا، حيث استخدم الكثير من الناس هذه الفكرة، والتي تعد من الحلول البسيطة لزراعة النباتات لأنها قوية من الناحية الهيكلية ويمكن أن تتحمل أوزانًا ثقيلة من أشجار الفاكهة والحاويات الكبيرة والنباتات المميزة.