خبير تغذية يحذر من تسخين 4 أطعمة في الميكروويف.. تنتهي بالتسمم

القاهرة - سمر حسين - صحة

الميكروويف أصبح من الأجهزة الضرورية والأساسية لدى الكثير من الأشخاص، ويعملون على استخدامه بشكل يومي، سواء لتسخين أو طهي بعض الأطعمة ولكن حذر خبير تغذية من دخول أنواع معينة من المأكولات.

حذر الدكتور عصام عمران خبير التغذية، عبر «هن»، من وضع أنواع معينة داخل الميكروويف لتجنب المشاكل الصحية الناتجة منه حيث من الممكن تؤدي إلى التسمم.

أنواع من الأطعمة تجنب وضعها بالميكرويف

الأرز

يجب تجنب وضع الأرز داخل الميكرويف، نتيجة وجود البكتيريا العصوية الشمعية المقاومة بشكل كبير حتى إذا كانت درجة الحرارة عالية.

الخضار الذي تم تسويته من قبل في ورق ألمونيوم

وصف خبير التغذية وضع الخضار الذي تم تسويته من قبل في ورق ألمونيوم يعتبر من أخطر التصرفات كون عندما يقوم الشخص بعمل الخضار في ورق ألمونيوم يحدث حولها طبقة حماية للبكتيريا من الحرارة الأمر الذي يسبب في بقاء وتكاثر البكتيريا وعندما يتبقى الخضار المطبوخ لفترة طويلة بدرجة حرارة الغرفة وبعد ذلك العمل على إعادة تسخينها تظل هذه البكتيريا بها

البيض المسلوق

البيض المسلوق من المأكولات التي يجب الابتعاد عن تسخينها في الميكروويف كون الرطوبة الداخلية ينتج عنها تجمع بخار الماء ومن الممكن أن تنفجر بالداخل وتكون غير صالحة للتناول، ولكن يمكن تقطيع البيضة لقطع صغيرة وتسخينها بالميكروويف، وحذر الدكتور عصام من تسخين البيض عدة مرات ويفضل تناوله طازج حتى لا يفقد العناصر الغذائية موضحا أن تكرار عملية التسخين ينتج عنها تنشيط البكتيريا على سبيل المثال «السالمونيلا».

اللحوم المصنعة

حذر خبير التغذية أيضا من تسخين اللحوم المصنعة مثل الكفتة والسجق والفراخ البانيه بسبب احتوائها على مواد حافظة مشيرا إلى أن عند إعادة تسخين هذه المنتجات يصدر غاز إشعاعي الذي بدوره يسبب تسمم في الطعام.

ووصى الدكتور عصام بأن يستخدم الشخص الميكروويف للتخسين بشكل قليل والابتعاد تماما عن تسخين المأكولات التي يطلق عليها الطبيخ حتى لا يحدث تسمم بالمعدة.