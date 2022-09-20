خبيرة بريطانية تقدم 5 نصائح لمساعدة طفلك على استخدام المرحاض بمفرده

القاهرة - سمر حسين - ماما

عند السنوات الأولى من العمر للأطفال تحرص الأمهات على البدء في تعويدهم لاستخدام المرحاض والتعلم في الاعتماد على النفس، لكن قد يشكل الأمر صعوبة بالغة عند بعض السيدات، وذلك بسبب احتياجه للتحلي بالصبر على درجة استيعاب الطفل.

وعلى هذا النحو، كشفت كيتي فينسك، إحدى خبراء تأهيل وتدريب الأطفال حديثي الولادة، عبر منصة الفيديوهات «تيك توك»، عن بعض العلامات التي تدل على أن طفلك جاهز للتدريب على استخدام دورة المياه بمفرده.

علامات تدل على استعداد طفلك لاستخدام المرحاض بمفرده

وحسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، تتمثل هذه العلامات في الآتي:

1- السن الخاص بطفلك، والذي لا يجب ألا يقل عن 20 شهرًا، حتى يكون جاهزًا للاستيعاب.

2- قدرة طفلك على التواصل باستخدام كلمة أو كلمتين أو الإشارة بالرموز.

3- أن يكون طفلك قادرًا على اتباع توجيهاتك البسيطة.

4- إذا بدأ طفلك في محاولة القيام ببعض الأمور بمفرده، مثل ارتداء الملابس، فهذه أيضًا علامة على أنه قد حان الوقت لتوديع الحفاضات.

5- بدء طفلك في إدراك أن حفاضه غير نظيف، ويجب عليه تغييره لشعوره بالإنزعاج.

خبيرة السلوك: يجب توجيه الطفل ومساعدته

وتابعت خبيرة السلوك البريطانية خلال حديثها أنه يجب على الأم توجيه طفلها بشكل صحيح ومساعدته على التأهيل للإقبال على هذه الخطوة دون إنزعاج، وكذلك التحلي بالصبر الطويل معه حتى لا تتعرضي لبعض نوبات الغضب في هذه الحالة.