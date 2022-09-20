أخصائي علاج طبيعي يوضح أسباب الشد العضلي والفئة الأكثر عرضة له: يؤدي للوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

فجأة دون مقدمات يبدأ الشخص في التألم في منطقة معينة في الجسم، لا يستطيع تحريكها أو التعامل معاه إما لفترة وقتية تستمر لثوانِ أو فترة تمتد لساعات وأحيانا لأيام، نتيجة الشد العضلي، الذي يمكن أن يؤثر على الصحة في أماكن متفرقة من الجسم، ولعل أخطرها الساق والرقبة واللسان، كأن يبتلع أحد الأشخاص لسانه كما حدث مع أحد الرياضيين المشهورين، وتوفي في الحال.

الشد العضلي والفئات الأكثر عرضة له

أحمد عاشور، أخصائي علاج طبيعي بالمعهد القومي للجهاز المركزي العصبي، تحدث عن الشد العضلي، أسبابه وأعراضه خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة»، إذ يقول: «الشد العضلي يستمر لثوان وأحيانا يستمر لأيام، وهو تقلص عضلي لا إرادي يحصل في أي منطقة عضلية في الجسم، يمكن أن يحدث لأكثر من نوع من الأشخاص مثل الرياضيين والمرضى والحوامل والأشخاص العاديين الذين لا يعانون من أي مرض، الشد العضلي له تشخيصات كثيرة وأسباب مختلفة وتشابه في تشخيصه مع أمراض كثيرة».

«الشد العضلي ممكن يأتي في الساق والظهر والرقبة وعضلات الكتف، العضلات حول الركبة نتيجة الضغط والتوتر»، بهذه العبارة واصل الدكتور أحمد عاشور، الحديث عن الشد العضلي، إذ يقول: «يمكن أن يأتي الشد العضلي نتيجة الاختلال في التوازن بين الأملاح والمياه داخل الجسم، كما يمكن أن يحدث في الفك واللسان، إذ يمكن بلع اللسان نتيجة حدوث شد عضلي عنيف جدا نتيجة مجهود كبير، وهو ما حدث مع عدد من نجوم الكرة والرياضة، هو أمر لا إرادي يحدث نتيجة الشد العصبي أو نتيجة الإغماء بفضل الارتخاء الزائد في عضلات اللسان».

أسباب حدوث الشد العضلي

وأشار أخصائي علاج طبيعي بالمعهد القومي للجهاز المركزي العصبي، خلال اللقاء: «يمكن أن يحدث الشد العضلي أثناء النوم أو خلال العمل، نادرا ما يحدث أثناء وقت الراحة، كما يمكن أن يحدث تقلص عضلي في فترة ارتفاع وانخفاض في درجة الحرارة نتيجة الجفاف أو قلة شرب المياه، نتيجة نقص الأملاح، كما يمكن أن يكون نتيجة لنقص معدن الماغنسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم».