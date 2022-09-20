الامارات | «الإمارات اليوم» تحتفـل بعيدهـا الـ 17

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت أسرة «الإمارات اليوم»، أمس، بعيدها الـ17، مضيئة شمعة جديدة في مسيرتها التي خطت «عنوانها الأول» في 19 سبتمبر عام 2005.

وقال المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام أحمد الحمادي، إن «فريق (الإمارات اليوم) اجتهد على مدار السنوات الـ17 الماضية، وظل محافظاً على مكانة الجريدة وموقعها في الصدارة؛ كما عهدها القارئ منذ إطلالتها الأولى، مشيراً إلى أن «الإمارات اليوم» انطلقت بشكل مختلف، ونجحت في رسم خط شديد الخصوصية لها، وستبقى كذلك.

وأكد أن الجريدة مقبلة على مرحلة جديدة من التطوير، مستلهمةً توجهاتها من استراتيجية مجلس دبي للإعلام، والتعبير عن نجاحات الإمارة السبّاقة دوماً، علاوة على الاستثمار في الكوادر البشرية المؤهلة، واستقطاب الكفاءات، وتوظيف كل التقنيات وأساليب التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف الحمادي، خلال كلمة له بالاحتفالية، «بعد مرور تلك الأعوام الطويلة نجحت الجريدة في إثراء الساحة بكوادر إعلامية مميزة». وأشاد بجهود فريق «الإمارات اليوم» المتميز في كل الأقسام، وهنأ الجميع بالمناسبة.

وتلقت «الإمارات اليوم» تهاني العديد من المؤسسات والجهات، التي أعربت عن أمنياتها بالتوفيق للجريدة خلال المرحلة المقبلة.

وجدّدت أسرة «الإمارات اليوم»، خلال الاحتفالية التي حضرها رئيس التحرير المكلف عبدالله القمزي، ومدير التحرير عبدالله بني عيسى، ومديرة الموارد البشرية في قطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام فاطمة مطر، التزامها بثوابت المهنية والمصداقية وأمانة الكلمة، وأن تظل في خدمة الوطن والمواطن، لتكون منبراً للحقيقة، وعيناً للقارئ على كل ما يهمه، لتنقل قضاياه بحيادية عبر منصاتها المختلفة، ورقية ورقمية، حتى تظل محل ثقة الملايين من متابعيها والمتفاعلين معها ممن منحوها الصدارة محلياً وعربياً.

ووعدت أسرة تحرير «الإمارات اليوم» القرّاء بمزيد من التطوير في الشكل والمضمون خلال المرحلة المقبلة، لتثري تجربة قرائها الأوفياء بالكثير والكثير، ولتستمر المسيرة.