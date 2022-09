حكاية مجوهرات واليس سيمبسون زوجة الملك إدوارد النادرة.. تنازل عن الحكم وعوضها بها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لم تتقبلها العائلة المالكة فقرر التنازل عن العرش من أجلها، قصة حب استمرت لقرابة الـ90 عاما عاشتها واليس سيمبسون زوجة عم الملكة اليزابيث الثانية، التي عاد ذكرها في الصحف البريطانية من جديد بعد وفاة الملكة في الأيام القليلة الماضية، وذلك بالعودة إلى مجوهراتها، فقد كانت واليس الزوجة غير المرغوب بها في قصر ويندسور لكن عوضا عن ذلك اشترى لها الملك المتنازل عن العرش أجمل وأغلى قطع المجوهرات التي كان أغلبها من دار Cartier التي صنعت لهما خاتم الخطبة المميز.

التنازل عن العرش من أجلها

منذ اللحظات الأولى استطاعت الأمريكية واليس وارفيلد أو واليس سيمبسون نسبة إلى زوجها الثاني في ذلك الوقت إرنست سيمبسون أن تخطف قلب الأمير إدوارد الثامن الذي كان ضيفا في إحدى حفلات زوجها صاحب شركة الشحن، ومن وقتها نشأت علاقة صداقة بينهما واعترف لها بعد طلاقها بحبه ورغبته في الزواج منها، ورحبت على الفور، لكن العائلة المالكة رفضتها لكونها سيدة مطلقة، لذلك تنازل الملك إدوارد عن الحكم لأخيه الملك جورج السادس وقرر تعويضها بالكثير من المجوهرات النادرة وغالية الثمن من دور الأزياء العالمية صنعت خصيصا لها، وفقا لموقع Financial times البريطاني.

خاتم الخطبة من دار Cartier

«نحن لبعض الآن» بتلك الرسالة الرومانسية المحفورة داخل الخاتم المرصع بواحدة من أكبر الجواهر وهي زمردة حمراء عملاقة وزنها 19.77 قيراطا تقريبا صنعتها دار المجوهرات الفرنسية كارتيه، عبّر الملك إدوارد السادس عن حبه لزوجته دوقة وندسور واليس سيمبسون، وكُتب على الخاتم تاريخ تقدمه لخطبتها في 27 أكتوبر 1936، وبعدها غيّرت واليس شكل الخاتم لتجعله بأسلوب أكثر حداثة، من الذهب الأصفر، ومرصّع بماسات صغيرة.

أسورة بطراز Art Deco

استمرت دار المجوهرات الفرنسية كارتيه تقدم المجوهرات الجميلة والنادرة لـ «واليس» وفقا لرغبة زوجها الملك إدوارد السادس المتنازل عن العرش لمدة قرنين من الزمان، وهذه الإسورة طلبها «إدورد» من دار المجوهرات في الذكرى السنوية لعلاقته بها، وحفر رسالته لها على الإسوارة قائلاً: «في الذكرى السنوية الأولى - الثالث من يونيو» وصنعت الإسوارة من الألماس والياقوت الأحمر.

20th Anniversary Brooch

لم تنته الرومانسية بين الزوجين الذين عاشا الباقي من عمرهما منفيين في فرنسا بأحد القصور، فقد صنع لها «بروش» بمناسبة ذكرى زواجهما الـ20 وكان على شكل قلب مرصّع بالألماس، يتوسطه أول حرفين لاسميهما بشكل متشابك E وW، ليشكل بالإنجليزيه «نحن».

وفي أسفل الحرفين، رقم 20 بالأحرف الرومانية XX، الذي يرمز إلى عدد سنوات الزواج، وتم تكليلة بتاج من الياقوت، وكان الملك الراحل يتمنى أن يعود للحكم ليجعلها ملكة حقيقية، وذكر ذلك الكاتبين نيكولا راينر وجون كولم ذلك في كتابهم Jewels of the Duchess of Windsor.

مصير المجوهرات النادرة لـ واليس سيمبسون

بعد سنوات طويلة استقبلت فيها فرنسا الزوجين المنفيين الملك إدوارد وزوجته واليس سيمبسون دوقة وندسور، قرر الزوجان بيع المجوهرات في مزاد علني من أجل أحد المستشفيات الملحق به مركز أبحاث في فرنسا وتخطت حينها الـ 50 مليون دولار، واستعادت دار كارتيه بعضها في مزاد أيضا خلال السنوات الأخيرة منها بروش الفلامنجو أهم القطع وأكثرها تميزا حتى الآن.