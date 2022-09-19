نهلة الصعيدي عن تعيينها مستشارة لشيخ الأزهر: تكليف وتشريف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة نهلة الصعيدي عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، إن تعيينها مستشارة لشيخ الأزهر مسؤولية وتكليف وتشريف في الوقت ذاته: «تكليف بحمل الأمانة الثقيلة جدا، وتشريف بهذه الثقة العظيمة من الإمام الأكبر، وهذه الثقة نعتز بها دائما».

وأضافت الصعيدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «كان وراء هذا القرار تكريم الإمام الأكبر وتقديره لعمل المرأة في الأزهر الشريف، وهذا ما عهدناه منه منذ أن عملنا في هذه المنظومة، وكان وراء هذا القرار أيضا جهودا كبيرة جدا في هذه المنظومة واكتسبنا خبرة كبيرة».

وتابعت أنها منذ عام 2015 تعمل في ملف الوافدين، كما ترأست مكتب تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، إذ بدأ هذا المركز بدايةً عملاقة بدعم كبير من الإمام الأكبر، وتم البدء في تطوير هذه المنظومة تطويرا كاملا شاملا على صعيد البنية التحتية والمناهج الدراسية والطلاب والمعلم.

خطة استراتيجية عمرها 10 سنوات

وأكدت: «انطلقنا من خطة استراتيجية لمدة 10 سنوات، وهي خطة متوافقة مع خطة الدولة المصرية 2030، وهذه المنظومة كان لا بد أن تكون على مستوى عالٍ جدا، لأنها تتعلق بأمر الدين واللغة وبنشر رسالة الأزهر العالمية»، مشددةً على أن رسالة الأزهر تحمل الوسطية والسلام والعدل والرحمة والتسامح وجميع أنحاء العالم.

نشر اللغة العربية أهم المسؤوليات

وأوضحت أنّه على رأس هذه المسؤولية نشر اللغة العربية في جميع أرجاء العالم، وفي هذا الأمر كان هناك خطوات واسعة وكانت السلسلة التي تم إصدارها وقام عليها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين تحت إشراف الإمام الأكبر، وهي سلسلة التحفة الأزهرية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وخرجت بـ 6 مستويات وحققت انتشارا واسعا.