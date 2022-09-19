ما السر وراء نباح الكلاب بكثرة في الليل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

قد يلاحظ العديد من الأشخاص أن الكلاب تصيح بشكل مبالغ به عند حلول الظلام، حيث يجهلون الأسباب وراء ذلك، لذا سنتعرف على الإجابة في المقال التالي.

مشكلة صحية

عند شعور الكلاب بالألم، فأنها تبدأ بالصياح، ويمكن أن يكون خلال الليل بشكل كبير، وذلك نظرًا لرغبته بالاستلقاء ما يجعله يشعر بألم في المفاصل أو مشكلات صحية أخرى مرتبطة بوضعية استلقائه، كما يمكن بسبب وجود مشكلة في التنفس أثناء النوم، وذلك وفقًا لما ورد في موقع caringheartsanimalhospital.

الشعور بالملل

عادة ما تحتاج الكلاب إلى التحفيز، بالإضافة إلى رغبتها في ممارسة أنشطة لمدة 30 دقيقة يوميًا على الأقل لعدم الشعور بالملل، لذا الصياح الليلي يكون لجذب انتباه الأشخاص.

القلق

قد يعاني الكلاب من البعد، خاصًة إذا كان كلاب منزلية حيث تشعر بالقلق من البعد عن صاحبها لذا يبدأ في الصياح لجذبك، حتى تشعر بالاهتمام، كما يرتبط أيضًا بالقلق عن خوف معين لدى الكلب، مثل الخوف من العواصف.

النصائح اللازمة لصياح كلبك ليلًا

إذا كانت تلك الأسباب المذكورة السبب وراء صياح كلبك، يكون من الضروري التواصل مع الطبيب البيطري، قد يكون هناك مشكلة طبية لا تعرفها، أو قد تحتاج إلى بعض المساعدة الإضافية للتعامل مع المشكلات السلوكية الخاصة به.

اقرأ أيضا:

"قطع ذراعه".. رجل أمريكي ينجو من تمساح

فتاة تخدع والدتها وتزيف عملية اختطافتها: "إلحقيني.. عايز فدية 900 ألف جنيه"

ظل حياً 3 أيام.. شخص ينجو من الموت بأعجوبة بعد أن التهم تمساح ذراعه

اختطاف وتعذيب فتاة داخل تابوت لمدة 7 سنوات.. ما القصة؟

سرقة كيلو ونصف ذهب من "مجوهراتي" على متن طائرة.. كيف كان رد فعله؟