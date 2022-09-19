حسب برجك.. اعرف العطور المفضلة بمختلف الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - تعد العطور من الهدايا المميزة للكثيرين، فإذا كنت ممن يهتمون بالفلك والأبراج يمكن للأبراج أن تخبرك عن صفات برجك وعن العطور المفضلة له، حسب ما ذكره موقع pinkvilla.

برج الحمل

يتميز مواليد برج الحمل بالديناميكية والثقة والاندفاع، لذا أن العطور التي تحتوي على الورد وخشب الصندل تناسبهم وتكمل شخصيتهم.

ويوجد ذلك في عطر جورلاين سانتال رويال للجنسين 125 مل

بارفان فاراواي من ايفون - او دي بارفان - 50 مل

عطر داريج للرجال من راساسي، او دو بارفان، 100 مل

برج الثور

يعتبر مواليد برج الثور عاطفي ومليء بالدفء، ما يجعلهم في حالة حب مع العطور اللطيفة والمتطورة والتي تحمل رائحة الياسمين التي تعكس صبرهم.

والعطر المناسب لهم : عطر كول واتر جيم للنساء من دافيدوف - او دي تواليت، 100 مل

اورفليم مستر جيورداني للرجال 75 مل - او دى تواليت

برج الجوزاء

الروائح الزهرية والليمون جذابة ودافئة وغزيرة، وتعتبر المفضلة في العطور لمواليد برج الجوزاء.

عطر اروس للرجال من فرزاتشي، او دو برفان - 100 مل

بربري لندن للنساء

برج السرطان

يعتبر مواليد برج السرطان مزاجي قليلاً، لكن مليء بالحب والدفء، لذا يميل في العطور إلى الروائح التي تحتوي على الفاكهة والروائح المحيطية حيث تتماشى جيدًا مع سماته.

عطر كول واتر جيم للنساء من دافيدوف - او دي تواليت، 100 مل

عطر جنتل مان سواف للرجال من ياردلي - او دو تواليت، 100 مل

برج الأسد

يتمتع مواليد برج الأسد بشخصية قوية، كما أن روائح مثل الحمضيات توازن شخصيته و ستضيف لمسة من الانتعاش والمرح لهم.

عطر اروس للرجال من فرزاتشي، او دو برفان - 100 مل

عطر جيس جولد (او دي بارفان) 75 مل

برج العذراء

أكثر العطور التي تتناسب مع مواليد برج العذراء التي لديها رائحة دافئة وترابية مثل الفانيليا نظرًا لشخصيتهم الحساسة والدافئة.

برفان توباكو فانيلا للرجال من زاك - 175 مل

عطر روز فانيلا للنساء من مانسيرا - او دو برفان - 120 مل

برج الميزان

عادة ما يتميز مواليد برج الميزان بتحقيق التوازن الصحيح دائمًا وهو مزيج من التطبيق العملي والعواطف، لذا تتماشى عطور الفواكه والزهور مع مزيج من الصفات.

عطر ميسمارايز ميستيك برائحة العنبر للرجال من افون، 100 مل - او دو تواليت

جيس سيديوتيف أو دو تواليت 75 مل

برج العقرب

يعد مواليد برج العقرب من الأشخاص الغامضة والديناميكية وتتميز بالسرية من حولهم، لذا تعتبر العطور بالروائح الخشبية أيضًا ذات إحساس بالغموض والشدة.

عطر شيخ الشيوخ لوكس ايدشن للرجال، او دى بارفان، 100 مل

افون فاراواى ماء برفان للنساء برائحة الزهور الخشبية والتوابل 10 ملى

برج القوس

يعد مواليد برج القوس نسمة من الهواء النقي وهم مغامرون ورياضيون، لذا أن العطور مثل العنبر والبطيخ تعزز هذه السمات وتتناسب مع شخصياتهم.

عطر ليدي ميليون من باكو رابان للنساء، 80 مل

عطر عنبر ايسينس من فيراري - او دو تواليت 100 مل

برج الجدي

عادة ما يشتهر مواليد برج الجدي بالأناقة وارتقاء المستوى، ما يجعل العطور المنعشة والحارة تتماشى معهم مثل المسك.

عطر بيور برائحة المسك بحجم 50 مل من ناسيسو

سبراي او دي برفان عربي طبيعي لمسة حرير برائحة المسك للنساء - 100 مل

برج الدلو

يعتبر مواليد برج الدلو من الأشخاص المستقلة والبسيطة، لذا تعبر عنهم العطور برائحة اللافندر الكلاسيكي الذي يطابق شخصيتهم.

سلفر سينت انتينس من جاكوس بوغارت للرجال - او دي تواليت، 100 مل

عطر انجليش لافندر للنساء من ياردلي - او دي تواليت، 125 مل

برج الحوت

يتميز مواليد برج الحوت بالإبداع والتواضع، كما أن لديهم سحر غريب، لذا فأن الروائح الغير عادية مثل خشب الأرز والشاي الأخضر من شأنها أن تعزز جاذبيتهم.

عطر ايكلات د اربيج عطر اصلي من باندورا بوكس.100 مل

عطر وايت تي ماندرين بلوسوم للنساء - او دو تواليت - 100 مل