وفاة شاب بنوبة قلبية أثناء الرقص.. هل الموسيقى الصاخبة هي السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

توفي شاب يدعى يوغيش جوبتا يبلغ من العمر 20 عامًا بعد إصابته بنوبة قلبية أثناء رقصه، في حفل في قرية كوث سينيا.

وتزايدت حالات النوبات القلبية المفاجئة بين الشباب، لكن الموت القلبي لشاب يبلغ من العمر 20 عامًا يثير الدهشة أكثر.

ولكن هل كانت الموسيقى الصاخبة والرقص يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية في هذه الحالة؟ هذا ما نوضحه وفقا لموقع "hindustantimes".

يقول الخبراء، هذا ليس صحيحًا إطلاقا، أن الرقص على موسيقى صاخبة يؤدي إلى نوبة قلبية.

وتحدث النوبة القلبية بمجرد حدوث تخثر في شرايين القلب.

ويقول الدكتور ورئيس قسم جراحة القلب والأوعية الدموية أوجيث دهير بمعهد فورتيس للبحوث التذكاري، إن نمط الحياة واستهلاك التبغ وعادات الأكل السيئة، تؤدي في النهاية إلى الإصابة بأمراض القلب.

وتابع: أصبحت النوبات القلبية شائعة بين الشباب وتم فقد مجموعة من المشاهير الشباب بسبب السكتات القلبية.

ويقول الدكتور كوشال تشاتراباتي، استشاري أمراض القلب بمستشفى ووكهاردت، "إن الأصوات الصاخبة كما هو الحال في المهرجانات وصالات الرقص، يمكن أن تسبب أيضًا وفيات مفاجئة، خاصة في الشباب الذين يعانون من ضعف في القلب.

ومن عوامل الخطر الأخرى المسؤولة عن الموت القلبي عند الشباب فرط شحميات الدم العائلي، والتبغ وتعاطي المخدرات، والأنامولات القلبية الخلقية النادرة التي تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب .

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