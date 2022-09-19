«مستورة» تنقذ «ماجدة» من الفقر بعد موت زوجها: «ماكينة خياطة غيرت حياتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كانت تعيش مع زوجها حياة سعيدة برفقة طفلتها من طليقها، وبعد سنوات من الحياة المرفهة الخالية من المشاكل المادية انقلبت الأمور رأسا على عقب، إذ أصبحت أرملة وواجهت مشكلات في الحصول على ميراثها من أبناء شريكها الراحل، وفور نفاد الأموال الموجودة بالمنزل اضطرت لبيع كل ما تملكه من ذهب وسيارة وغيرهما حتى يمكنها العيش مع ابنتها، حتى اكتشفت بالصدفة «مبادرة مستورة»، التي كانت بالنسبة لها طوق النجاة وأنقذتها من قسوة الأيام.

«شوفت أيام صعبة أوي بعد ما جوزي مات في 2017، اتجوزته وبنتي عندها سنة دخلها مدرسة لغات ومبقتش عارفة أعيش إزاي واشتغل إيه»، هكذا وصفت ماجدة حياتها التي تحولت بعد وفاة زوجها ورفض أولاده من زوجته الأولى إعطاءها ورثها فاضطرت لبيع سيارتها والذهب والكثير من الأشياء حتى يمكنها دفع مصاريف مدرسة ابنتها وجلب مستلزمات المنزل حتى اكتشفت مبادرة مستورة.

قصة ماجدة تغيرت بعد مبادرة مستورة

ماجدة أنور أحمد خريجة كلية تجارة، ولم يسبق لها العمل قبل اختيار مشروعها الخاص بمبادرة مستورة، ولكن شغفها وحبها للخياطة جعلها تقرر أن تمتهنها بعد أن اكتشفت بالصدفة إمكانية حصولها على قرض: «كنت باخد معاش جوزي من بنك ناصر، والموظفين هناك قالولي ففرحت أوي وقولت أجيب ماكنتين خياطة وأبدأ وأشوف الدنيا هيحصل فيها إيه».

وأجرت ماجدة شقة في أحد الأماكن الشعبية بمحافظة الإسكندرية، ثم بدأت مشروعها بمساعدة مبادرة مستورة: «الخياطة كانت هواية عندي، هي أول حاجة جات في بالي لما عرفت موضوع المبادرة وبقيت أعمل فساتين سواريه وبنطلونات حريمي ورجالي»، وسرعان ما اكتسبت ماجدة شهرة واسعة في الحي الشعبي، واستطاعت بعد ذلك أن تكبر مشروعها، وعملت على زيادة عدد ماكينات الخياطة من خلال القرض أيضا.

ماجدة: ممتنة جدا لمبادرة مستورة

وتغيرت حياة ماجدة مرة أخرى بشكل أفضل، وتمكنت من توفير حياة مناسبة لابنتها البالغة من العمر 17 عامًا: «الحمد لله أنا ممتنة جدا لمبادرة مستورة اللي غيرت حياتي وأنقذتي من اللي كنت عايشة فيه والخوف والقلق من بكرة فعلا مكنش عندي أي حاجة تانية ممكن أعملها».