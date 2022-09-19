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طباخ الملكة إليزابيث يكشف عن وجبة تناولتها لمدة 90 عاما: «عشقتها منذ الطفولة»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الملكة إليزابيث

كان للملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، مذاقًا خاصًا في الطعام، واعتادت على تناول وجبة أساسية لمدة 90 عاما، وهو الأمر الذي ربما يثير الفضول والغربة داخل قصر باكنجهام.

حكاية الملكة إليزابيث مع شطائر المربى

وكشف دارين ماكجرادي، طباخ الملكة إليزابيث، حكايتها مع شطائر المربى عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»،

وقال طباخ الملكة إليزابيث، أنها بدأت تتناول شطائر المربى خلال طفولتها، وأطلقت عليها اسمم «بنسات المربى»، كونها بحجم البنسات الإنجليزية القديمة بنحو 1.2 بوصة.

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مكونات الوجبة الأساسية للملكة إليزابيث

شطائر المربى كانت عبارة عن زبدة مع شريحتين من الخبز الأبيض الناعم ومسحة واحدة من مربى الفراولة، وكانت الملكة تفضلها مصنوعة يدويًا من الفراولة الإسكتلندية المزروعة في حدائق قلعة بالمورال، بمنزل الملكة في إسكتلندا.

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كانت الملكة إليزابيث الثانية، تفضل تقطيع الخبز لدوائر، كما تحدث دارين ماكجرادي، رئيس الطهاة السابق في قصر باكنجهام، ان الملكة الراحلة كانت تفضل تناول شطائر المربى، في فترة الظهيرة، وفي حالة تأخرها عن تناولها، كانت تؤجلها إلى وجبة العشاء، بعد التخلص من عناء اليوم المليئ بالضغوطات.

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عادة تناول شطائر المربى، بدأت مع الملكة إليزابيث، حينما وجدت آنا ماريا راسل، دوقة بيدفورد السابعة، وهي الصديقة المقربة للملكة فيكتوريا، تتناول وجبة خفيفة بين الغداء والعشاء، وطلبت الدوقة إحضار الشاي والكعك والخبز والزبدة إلى غرفتها كل يوم في الساعة 5 مساءً.

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العادة التي أقدمت عليها الملكة إليزابيث الثانية، سرعان ما انتشرت بين الطبقات العليا، وحرصت الفنادق على تحضيرها في الكثير من دول العالم.

يذكر أنه جرى تشييع جثمان الملكة إليزابيث الثانية، التي وافتها المنية منذ عدة أيام، إلى مثواه الأخير اليوم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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