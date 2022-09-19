استشاري تغذية يحذر من وضع الفينو في اللانش بوكس: «مش صحي»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد، ما دفع الأمهات إلى البحث عن تحضيرات كثيرة تخص اللانش بوكس والسبلايز وغيرها من مستلزمات المدارس، بالإضافة إلى طعام صحي أفضل طعام صحي يحتاجه الطفل خلال يومه الدراسي، ما يساعده على التركيز وجودة التحصيل الدراسي.

ويعرض «هن» فيما يلي، محتويات اللانش بوكس الصحي، بحسب الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية:

محتويات اللانش بوكس الصحي

وقال حلمي، إن أهم شيء في اللانش بوكس هو البروتين: «جبنة، زبادي، لحوم، فراخ»، ويفضل عدم وضع عصير واستبداله بفاكهة للأكل.

استشاري تغذية يشدد على ضرورة احتواء اللانش بوكس على خضار فريش

وحذر استشاري التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ«هن» من وضع الفينو والباتية والكرواسون في اللانش بوكس، مؤكدا أنه يمكن وضع حليب طازج بدلا من الزبادي، ويجب أن يحتوي اللانش بوكس على خضار فريش «فلفل أخضر أو ألوان، خيار، جزر، خس، طماطم»، حسب ما يفضله الطفل.

ونصح حلمي بالتنويع والابتكار وتجنب التكرار والإجبار، لافتا إلى أهمية أن يأخذ الطفل معه مياه كافية له.