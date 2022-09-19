لا تتجاهلها.. 8 علامات مبكرة تدل على تلف الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعاني كثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من أمراض الكلى ومعظمهم لا يعرفون ذلك. وهناك العديد من العلامات الجسدية التي يرسلها الجسم كإشارة تحذيرية للإصابة بتلف الكلى، وفقًا لما ورد في موقع "health".

- التعب المستمر:

يمكن أن تتسبب ضعف وظائف الكلى في الشعور بالتعب المستمر والإرهاق.

- الأرق:

عندما لا يتم تصفية الدم بشكل صحيح، فإنه يجعل من الصعب الحصول على نوم عميق، لذا، فأنك تصاب بالأرق دائمًا.

– جفاف الجلد:

إن جفاف الجلد، والحكة، والبقع كلها تشير إلى وجود خطأ ما في الكلى.

- دم في البول:

في الجسم السليم، يتم ترشيح الدم عن طريق الكلى وتخرج الفضلات الزائدة مع البول، ولكن إذا كانت هناك مشكلة في الكلى، فإن خلايا الدم تبدأ بالتسرب إلى البول.

- البول الرغوي:

إذا كان هناك الكثير من البروتين في جسمك، فلن تتمكن الكلى من ترشيحه وسيصبح البول رغويًا وفقاعيًا.

– انتفاخ العينين:

يعد انتفاخ العينين من أعراض تلف الكلى، وذلك بسبب تسرب البروتين داخل الدم.

- فقدان الشهية:

يشير إلى وجود شيء خاطئ في الجسم، ويحدث ذلك أيضًا عندما يكون هناك تراكم للسموم في الكلى، لأنها غير قادرة على التصفية بشكل صحيح.

- تشنجات العضلات:

إذا لم تكن تمارس الرياضة، يمكن أن تشير التشنجات العضلية إلى مشاكل في الكلى تحدث بسبب عدم توازن الكهارل.

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