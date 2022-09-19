أفضل البناطيل المُريحة والعملية للجامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - العام الدراسي 2022، يدق الأبواب، والتحضيرات له بدأت، وكما تعلمين، لوك الجامعة يحتاج إلي الراحة والحرية في الحركة،لذا أختار لكِ الخليج 365 أفضل 3 بناطيل أنيقة للجامعة،وتمنحك ايضًا طلة مُريحة وعملية،أثناء يومك الدراسي الطويل.

بنطلون جين ريبون حريمي

بنطلون جينز ماركة JBS Denim الشهيرة يتميز أنه مصنوع من القطن الصافي وليكرا لشعور أكثر بالراحة كما أن اللون ثابت ولا يترك أثر صباغة أثناء اللبس ولا تتغير درجته مع مرور الوقت .



بنطلون يوجا أسود رجل واسعة

مريح للغاية، خامة قطنية، مناسب للمدارس والكليات، وممارسة الرياضة ايضًا



بنطلون اسكيني بخصر متوسط الأرتفاع

خامة قطن، تصميم أنيق وعصري، يصلح لجميع الأوقات والمناسبات

