ألم في أسفل البطن.. ماذا يشير هذا العرض عند الرجال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

عادة ما تظهر العديد من العلامات على الرجال التي تشير إلى مشكلات صحية مختلفة، ومن بينها الشعور بألم في أسفل البطن.

ويشير هذا العرض عند الرجال إلى بعض المشكلات الصحية، والتي نستعرضها، وفق مأورد موقع "medicinenet".

التهاب البروستاتا

غالبًا ما ينتج عن الإصابة بالتهاب البروستاتا إلى الشعور بآلام في أسفل البطن، وأعلى الفخذين، بالإضافة إلى شعورهم بآلام الحوض المستمرة.

التواء الخصية

يمكن أن تسبب الخصية الملتوية إزعاجًا شديدًا في منطقة الأعضاء التناسلية وأسفل البطن وتتحول بسرعة إلى حالة طبية طارئة، وعادة ما يأتي الألم بشكل غير متوقع وقد يتسبب في تضخم كيس الصفن، مما يتسبب في انتشار الألم من الفخذ إلى أسفل البطن.

الفتق الإربي

على الرغم من إمكانية إصابة النساء بالفتق الإربي، إلا أنه أكثر شيوعًا عند الرجال ويمكن أن يسبب ألمًا متقطعًا في أسفل البطن.

وغالبًا يحدث عندما ينتفخ جزء من الأمعاء الدقيقة عبر جدار البطن السفلي، ما يتسبب في وجود كتلة مؤلمة أو حساسة على أحد جانبي الفخذ أو كلاهما.

مع العلم يمكن أن يزداد الألم عند رفع الأشياء الثقيلة والسعال والعطس، أو عند ممارسة الرياضة، وغالبًا ما تكون الجراحة هي الخيار الوحيد لعلاج الفتق والوقاية من التسبب في آلام في المعدة .

عدوى الكلى

يمكن أن تسبب البكتيريا التي تدخل الكلى وتسبب العدوى انزعاجًا شديدًا في المعدة، وقد ينتشر إلى الظهر ومنطقة السرة، وغالبًا ما يؤدي عدم تناول ما يكفي من الماء إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل الكلى المختلفة.

حصى الكلى

يمكن أن تسبب حصوات الكلى التي تمر عبر المسالك البولية ألمًا شديدًا في أسفل البطن، ويصاحبه ألم في أسفل الظهر أو الفخذ أو الخصية، مع العلم قد يكون الألم قوي بما يكفي للتسبب في الغثيان والقيء.

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