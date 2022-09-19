بتيشرت رجالي .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل



نشرت الفنانة هيفاء وهبي عدة صور جديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام" .



حيث ارتدت تيشرت رجالي من براند Dolce&Gabbana برينتيد بالبرتقالي، ونسقت معه بنطلون جينز فاتح.



واختارت أن تزيد للإطلالة جمال، ونسقت معها شنطة كبيرة باللون الأخضر، وسليبر باللون البرتقالي.



وتركت شعرها على طبيعته منسدلًا على الكتفين، مع وضع مكياجًا بسيط يبرز ملامحها الجميلة.



ونالت الإطلالة العديد من التعليقات : " بتجنني كتير حلو"، " فديت البرتقالي"، " كل ما تكبر تحلى"، " جمالك".