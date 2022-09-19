عجوز تبتلع 55 بطارية - كيف فعلت هذا.. وماذا حدث لها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في واقعة فريدة من نوعها، قام الأطباء بإزالة 55 بطارية AA و AAA في أيرلندا، من معدة وأمعاء سيدة، وهو وهو أعلى رقم تم الإبلاغ عنه، بعد أن ابتلعتها من أجل إيذاء نفسها عن قصد. بدأت القصة، عندما نُقلت السيدة التي تبلغ من العمر 66 سنة إلى مستشفي جامعة سانت فنسنت، في دوبين في حالة سيئة.

ووفقًا لموقع " ndtv"، كشفت الأشعة السينية التي أجرتها عن أجسام غريبة في جسدها، وهو وجود 55 بطارية AA و AAA .

في البداية، انتظر الأطباء التخلص من البطاريات بشكل طبيعي عبر جسد المريضة، لكن الفحوصات أظهرت لم يتم التخلص سوى 5 بطاريات AA في الأسبوع الأول.

بسبب وزن البطاريات، انتهى الأمر بتقلصات المعدة، مع انتفاخ فوق عظم العانة، مما استدعي إزالة جراحية للأجسام الغريبة.

أجري الأطباء ثقبًا صغيرًا في معدتها وأزالوا 46 بطارية، وسُحبت الـ 4 بطاريات المتبقية من القولون عبر فتحة الشرج.

وقال أحد الأطباء: "على حد علمنا، تمثل هذه الحالة أكبر عدد تم الإبلاغ عنه من البطاريات التي تم تناولها في وقت واحد".

وتابع: "المثير للدهشة أن أياً من هذه الأجهزة الكهروكيميائية تعيق الجهاز الهضمي، لكن في حالة هذه المرأة ستعود لحياتها الطبيعية، لأن البطاريات لن تؤثر على الجهاز الهضمي لديها".

وأشار إلى أن "الابتلاع المتعمد للعديد من بطاريات AA الكبيرة، كشكل من أشكال إيذاء النفس المتعمد هو عرض غير عادي".

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