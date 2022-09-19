علامات موجودة على ساقك تشير إلى تجلط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث حالة الخثار الوريدي العميق عندما تتشكل جلطة دموية في وريد عميق، وعادة ما يكون في الساق.

وينتج الانسداد الرئوي عندما تنفصل الجلطة الدموية وتنتقل من الرجل إلى الرئتين، ما يشير إلى أنه من المهم أن تكون على دراية بالعلامات الموجودة على ساقك.

وبحسب ما ذكر موقع express، يحدث تجلط الأوردة العميقة إلى حد كبير في أسفل الساق والفخذ، وغالبًا ما يكون في جانب واحد من الجسم في كل مرة، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن العلامة الرئيسية هي ألم الساق أو الفخذ أو ربلة الساق.

- أعراض الإصابة

قد يتعرض الشخص الذي يعاني من هذه المشكلة أيضًا من تورم في الساق وتغير لونها إلى الأحمر أو خطوط حمراء، ويشعر أيضًا بدفء الجلد عند لمسه، عندما يعاني شخص ما من تجلط الأوردة العميقة.

ويقوم جسم الإنسان بشكل طبيعي بإذابة جلطات الدم بعد أن تلتئم الإصابة الداخلية، ومع ذلك، عندما لا تذوب الجلطات بشكل طبيعي، فإنها تقيد تدفق الدم الطبيعي إلى القلب، وتتحول إلى حالة طبية خطيرة.

- خطورة الانصمام الرئوي قاتلاً

يمكن أن تسبب مشاكل في التنفس، على سبيل المثال، قد يكون سبب ضيق التنفس غير المبرر أو التنفس السريع، وربما يسبب أيضًا ألمًا في الصدر في أي مكان تحت القفص الصدري، والذي قد يتفاقم مع التنفس العميق.

أيضا قد يتسبب الانسداد الرئوي في زيادة معدل ضربات القلب وزيادة سرعته، بالإضافة إلى التعرض للإغماء، وهناك عدة طرق لتشخيصها، إذا كنت قلقًا بشأن العلامات.

إذا كانت لديك أعراض تجلط الأوردة العميقة، توصي هيئة الخدمات الصحية بحجز موعد طبي عاجل، فتلك الخطوة مهمة جدًا خاصة إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس وألم في الصدر.

- من هم الأكثر عرضة للإصابة؟

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، أو تتناولين حبوب منع الحمل أو العلاج التعويضي بالهرمونات أو كنت تعانين من الدوالي.

وهناك أيضًا بعض المواقف المؤقتة عندما تكون في خطر أكبر، هذه مواقف مثل إذا كنت مقيدًا في الفراش، أو إذا كنت حاملاً أو إذا أنجبت طفلًا في الأسابيع الستة السابقة، وفي بعض الحالات، يمكن أن يحدث بدون سبب واضح.

منع تجلط الدم

لمنع تجلط الدم، يجب ألا تجلس ساكنًا لفترات طويلة من الزمن، وإذا اعتقد الطبيب أنك مصاب بجلطات الأوردة العميقة، فيجب إحالتك إلى المستشفى في غضون 24 ساعة لإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية، والذي قد يظهر ما إذا كان الدم يتدفق بشكل طبيعي عبر الوريد، وقد تجري أيضًا أشعة سينية على الوريد، لهذا سيتم حقنك بصبغة لإظهار مكان تجلط الدم.

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