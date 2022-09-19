علامات تحذيرية في قدميك تخبرك على وجود مشاكل في الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر الكبد أكبر عضو في جسم الإنسان، إذ يؤدي عدداً من الوظائف الأساسية، منها إزالة الفضلات والسموم، وإنتاج الصفراء. وهناك 4 طرق وعلامات تحذيرية يمكن لقدميك من خلالها إلى إخبارك بأن الكبد لا يعمل بشكل صحيح، وفقًا لموقع "bestlifeonline".

- تورم القدمين:

إذا لاحظت تراكم السوائل في الساقين أو القدمين، قد يكون ذلك بسبب الإصابة بالتهاب الكبد B، وتليف الكبد، وأمراض الكبد الدهني، أو حتى سرطان الكبد.

- الحكة:

في الحالات المتقدمة من الإصابة بالتهاب الكبد، يصاب بعض المرضى بحكة في الجلد في أيديهم وأقدامهم.

- آلام:

في حين أن أسباب التهاب المفاصل عديدة، إلا أن أمراض الكبد من بينها، على سبيل المثال، إذا كنت تعاني من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، يزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام وآلام العظام والمفاصل.

- وخز أو تنميل:

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد من وخز أو تنميل في القدمين نتيجة لعدوى التهاب الكبد C أو مرض الكبد الكحولي.

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