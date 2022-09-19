احذر 10 أعراض مبكرة تكشف الإصابة بسرطان المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعد سرطان المعدة مميتا، وقد يصيب أي جزء من المعدة أو يمتد إلى المريء أو الأمعاء الدقيقة، ويتجاهل الكثيرون أعراضه، والتي منها ألم المعدة، حيث تتشابه مع أعراض حالات أخرى، لكن هناك أعراض رئيسية ومبكرة يجب أن تكون على دراية بها لسرطان الأمعاء، وتنبه بضرورة التوجه إلى طبيب.

وعلى الرغم من أنه أقل شيوعًا من السرطانات الأخرى، فلا يزال من المفيد أن تكون على دراية بأعراضه حتى تتمكن من التصرف مبكرًا والحصول على العلاج في وقت أقرب، بحسب موقع express.

إليكم 10 أعراض مبكرة تكشف الإصابة بسرطان المعدة: -

فقدان الوزن غير المبرر

إذا كنت تعاني من فقدان الوزن غير المبرر، فقد يكشف هذا الأمر عن إصابتك بسرطان المعدة، لذلك يجب زيارة الطبيب للتأكد من الأمر.,.

- ألم في البطن أو ألم غامض فوق السرة مباشرة

المعاناة من ألم البطن، أو حتى ألم غامض فوق السرة مباشرة، يتطلب زيارة الطبيب للكشف عن حالتك.

-عسر الهضم

مشاكل عسر الهضم قد يكون لها العديد من الأسباب، إحداها قد يكون الإصابة بسرطان المعدة، لذلك لا يجب تجاهل هذه المشكلة إذا عانيت منها.

- الانتفاخ

قد يكون الانتفاخ علامة على الإصابة بسرطان المعدة، فعندما ينتشر هذا النوع من السرطان إلى بطانة البطن، يمكن أن يؤدي إلى تراكم السوائل داخل تجويف البطن، مما يقلل من القدرة على الاحتفاظ بالطعام، ما يسبب انتفاخًا شديدًا.

- حرقة المعدة

قد يكون الشعور بحرقة المعدة بعد تناول وجبة كبيرة، أمر بسيط، لكن في ذات اللوقت قد تكون هذه العلامة إشارة إلى الإصابة بسرطان المعدة.

- القيء

قد يكون سبب التقيؤ بسيطا في بعض الحالات، لكن الغثيان المستمر والقيء والتقيؤ بقطع صغيرة من الطعام الذي أكلته للتو، علامات قد تكشف الإصابة بسرطان المعدة.

- الضعف أو التعب

للشعور بضعف الجسم أو التعب أسباب لا تعد ولا تحصى، ولكن إذا التعب ينهك الجسم بشكل مستمر، فيجب زيارة الطبيب، حيث قد يكون هذا الأمر علامة على سرطان المعدة.

- دم في البراز

إذا كنت تعاني من دم في البراز، فإن ذلك الأمر سيجبرك على زيارة طبيب فورا، لأنه قد يكشف الإصابة بسرطان المعدة.

- الشعور بالامتلاء بعد الوجبات الصغيرة

إذا لاحظت أنك لم تشعر بالرغبة في تناول الطعام لأكثر من بضعة أيام، فلا تتجاهل هذه العلامة، حيث يمكن لسرطان المعدة أن يغير عملية التمثيل الغذائي في الجسم، ويزيد من إنتاج السيتوكينات الالتهابية، وإذا انتشر الورم ، فقد يؤدي أيضًا إلى تقليل الحجم الوظيفي للمعدة، مما يجعلك تشعر بالامتلاء في وقت مبكر.

- انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء

قد يكشف انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، أو فقر الدم، الإصابة بسرطان المعدة، حيث يمكن أن تفقد خلايا الدم الحمراء بسرعة أكبر مما يستطيع جسمك إنتاجها بسبب النزيف الذي يصاحب هذا النوع من الأورام الخبيثة.

اقرأ أيضا:

تجنبا لحصوات الكلى.. 4 طرق تساعدك على طرد الأملاح من الجسم

متوفى ينقذ 5 أشخاص من الموت.. لن تصدق كيف حدث ذلك؟

6 أسباب تدفعك لعدم التخلص من قشور البصل والثوم

كوب شاي و4 أطعمة أخرى تحميك من السرطان.. احرص على تناولها

5 علامات تشير إلى أن شرايينك مغطاة بالدهون والكوليسترول