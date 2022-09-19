مايا مرسي: المرأة تمثل 43% من نسبة الباحثين في مصر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، في فعاليات الحوار رفيع المستوى حول «حقوق الملكية الفكرية» بجامعة القاهرة، الذي عقد ضمن فعاليات الاستقبال الرسمي لـ دارن تانغ مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» الذي يزور مصر حاليا لحضور فعاليات إطلاق الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وشهد الحوار رفيع المستوى حضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ووفد المنظمة العالمية، والدكتورة نادية الزخاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتورة مني يحيى رئيس مركز براءات الاختراع، والدكتور هشام عزمي رئيس دارالكتب والوثائق، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وممثلي الجامعات والمعاهد البحثية المصرية المعنية بحماية حقوق الملكية، بالإضافة إلى الخبراء في مجالات العلوم والأعمال والسياسة.

ورحبت مرسي، بـ دارن تانغ في رحاب جامعة القاهرة العريقة رمز البحث والعلم، وثمنت جهوده الحثيثة والملموسة منذ توليه مهام منصبه خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها العالم، وهي انتشار جائحة فيروس كورونا وتداعياته على جميع الأصعدة، وتقدمت بالشكر لـ دارن تانغ لتمثيل المرأة بنسبة 50% في الوفد الرسمي المرافق له، وهن سيدات مصريات مشرفات على المستوى الدولي.

مايا مرسي تشكر السفير حسن كليب

وشكرت الدكتورة مايا مرسي، السفير حسن كليب نائب المدير العام لمنظمة الويبو، رئيس قطاع التنمية الإقليمية والوطنية بالمنظمة، على المساندة الكبيرة لملف المرأة في المنظمة.

كما أشارت رئيسة المجلس إلى أن السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين محليا ودوليا، مؤكدة على الاهتمام الذي توليه مصر لتمكين المرأة في مجال الملكية الفكرية، للاستفادة من أصولها الإبداعية والابتكارية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، موضحة أن إجمالي براءات الاختراعات الصادرة خلال الـ10 أعوام الماضية للمصريين بلغ 965 منها 131 للسيدات و318 براءة اختراع لسيدات ورجال معا، وتمثل المرأة بنسبة تقارب 43% من نسبة الباحثين في مصر، وهذه النسبة تتعدى النسب الدولية.

وأوضحت أن المجلس يضم في تشكيله لجنة متخصصة في مجال البحث العلمي، ترأسها الدكتورة نادية الزخاري وزيرة البحث العلمي السابقة، وتعمل على ثقل قدرات ومهارات المرأة ودعمها، وذلك عبر عقد ورش عمل ولقاءات لشرح قواعد تسويق الابتكارات العلمية، ومهارات عرض الأفكار على سيدات ورجال الأعمال والتواصل مع المستثمرين.

المشروعات الصغيرة تعتمد على ابتكارات علمية

كما تحدثت رئيسة المجلس القومي للمرأة عن المشروعات الصغيرة التي يقيمها المجلس القومي للمرأة للسيدات في محافظة المنيا، التي تعتمد في الأساس على ابتكارات علمية مثل استخراج الزيوت العطرية والطبية من النباتات، وتدوير القمامة، فضلاً عن مشروعات الأكوابونيك للسيدات في محافظة الفيوم، إذ يجري تدريبهن أيضا على إقامة مشروع متناهي الصغر لزراعة السمك والخضراوات الحيوية بمنازلهن.

وأضافت أن المجلس شارك في تنظيم هاكاثون لتشجيع الشباب على ابتكار مشروعات تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، وتسويق منتجاتهن خلال جائحة فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وUNDP.

وأكدت مرسي أن المجلس القومي للمرأة يعمل على تأهيل الفتيات للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والابتكار، واستخدام هذه التقنية في شتى المجالات من خلال ندوات وتدريبات Girls in ICT بالتعاون مع شركة أورانج.

وأعربت رئيس المجلس القومي للمرأة عن سعادتها بلقائها السابق مع دارن تانغ وفريق عمله بجنيف في عام 2021، الذي تم خلاله مناقشة سبل التعاون بين المجلس والمنظمة العالمية بشأن الملكية الفكرية وريادة الأعمال للمرأة، وذلك من خلال مشروع ثري يهدف إلى تمكين رائدات الأعمال في المجتمعات المحلية من خلال الملكية الفكرية، عبر زيادة وعيهن بضرورة حماية الملكية الفكرية لشركاتهن، وتزويدهن بالأدوات العملية لتحقيق ذلك، وإقامة روابط بين رائدات الأعمال والمكتب الوطني للملكية الفكرية من أجل تسهيل مهمة إنشاء حقوق الملكية الفكرية من قبل المجتمع المحلي، وبناء قدراتهن وتزويدهن بالأدوات التي تمكنهن من تطوير منتجاتهن، وصياغة اللوائح ذات الصلة بتسجيل حق الملكية الفكرية من قبل الشركات التي ترأسها سيدات في المجتمعات المحلية، وإقامة روابط كبيرة ومستدامة، مؤكدة أنه من أجل الحفاظ على نتائج المشروع يجري تنظيم جلسات التدريب والإرشاد حول الملكية الفكرية لرائدات الأعمال اللائي يجري اختيارهن من المستفيدات من المشروع.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على اهتمام المجلس القومي للمرأة بالتواصل مع الشابات والاستماع إلى آرائهن، مشيرة إلى تلقي المجلس لمقترح من عدد من الشابات الواعدات بشأن إنشاء حاضنة للأفكار المبتكرة الخاصة بتمكين المرأة، مؤكدة أن المجلس يعمل مع هؤلاء الشابات لتشجيعهن وتبني الفكرة في أقرب وقت بما يتناسب مع الأولويات الوطنية لتمكين المرأة.