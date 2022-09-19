استشاري يوضح طرق اكتشاف السيدات لإصابتهن بسرطان الثدي.. أبرزها لمس الجلد

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشف الدكتور طارق خيري، وكيل المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، استشاري جراحة الأورام، عن عدد من الطرق التي يمكن للسيدات من خلالها إجراء فحص ذاتي لمعرفة إصابتهن بأورام الثدي من عدمها: «أورام الثدي سهلة الاكتشاف، وهناك عدد من الحركات يمكن تطبيقها لاكتشاف ذلك منها لمس جلد الثدي وملاحظة زيادة سماكته، ومتابعة تغير حجم الثدي إذا كانت هناك ناحية أكبر من الأخرى»، مضيفا أن أورام الثدي لدى السيدات تمثل 30% من إجمالي أمراض الأورام لديهن.

علامات الإصابة بسرطان الثدي

وأضاف خيري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك علامات كثيرة مبكرة لاكتشاف الأورام؛ أبرزها التغيرات الفسيولوجية، مؤكدا أن الأورام غير مؤلمة بطبيعتها، وأورام الثدي تعتبر من الأمراض سهلة الاكتشاف والتشخيص، ويجب على السيدات فور الشعور بأي تغير التوجه للطبيب المختص لعمل الفحوصات مبكرا.

طرق الوقاية من سرطان الثدي

وشدد على أنه يجب على المواطنين الاهتمام بالعادات الغذائية السليمة، والابتعاد عن الأطعمة والمشروبات المحفوظة المضاف إليها مواد حافظة، وتناول الأغذية والأطعمه الطبيعية والخضراوات والفواكه.