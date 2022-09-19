خبير تغذية يحذر من 3 أوقات لشرب القهوة.. تسبب أضرارا صحية

القاهرة - سمر حسين - صحة

القهوة من المشروبات المفضلة لدى عدد كبير من الأشخاص، وربما تكون شيئًا أساسيًا في حياتهم اليومية لا يمكن الاستغناء عنه، سواء في الصباح عند الاستيقاظ من النوم أو في العمل أو في خلال التنزه، وهناك من لا يستطع أداء مهامه اليومية بدونه، ولكن ربما لا يعلم البعض أن هناك أوقاتًا يجب عدم تناول القهوة فيها حتى لا تسبب أضرارًا على الصحة.

أوقات لا يفضل شرب القهوة فيها

الدكتور أشرف عبدالعزيز خبير التغذية، شرح عبر «هن» أن القهوة من المشروبات المفيدة ويمكن الاستفادة منها ولكن هناك أوقات يجب عدم تناولها فيها، على النحو التالي:

على معدة فارغة

يفضل الكثير من الأشخاص تناول القهوة عند الاستيقاظ من النوم على معدة فارغة أي على الريق كما يطلق عليها، قبل تناول وجبة الإفطار من أجل الإحساس باليقظة، ولكن هذا التصرف غير صحيح بحسب وصف خبيرة التغذية، موضحا أنه من الممكن أن يعرض الشخص للإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي من حرقة في المعدة والحموضة وارتجاع المريء وارتفاع مستويات أحماض المعدة.

بعد تناول الطعام

يجب عدم تناول القهوة بعد الطعام مباشرة، لأنها تقلل من امتصاص الحديد بالجسم لذا يجب شربها بعد مرور تقريبا ساعة على وجبة الأكل، وخاصة على الأشخاص المعرضين للإصابة بمشاكل فقر الدم.

فترة الليل

من المفترض أن يبتعد الشخص عن تناول القهوة في المساء، كونها تجعله أكثر يقظة، مما تسبب تغيير في موعد نومه البيولوجي لذا يجب عدم فعل ذلك حتى لا يؤثر سلبيا على الصحة وضعف الجهاز المناعي.

وذكر خبير التغذية، أن من فوائد القهوة أنها تمد الجسم بالتركيز والحيوية والطاقة، ويمكن لمن يمارسون الرياضة تناولها قبل التمرين كونها تزيد من القوة العضلية.