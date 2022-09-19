(فيديو) قرد ينتقم من رجل بهذه الطريقة العنيفة.. والسبب مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

انتشرت بعض الصور على مواقع التواصل الإجتماعي، لقرد ينتقم من رجل بعنف شديد في أحد شوارع ملحمية في ولاية أوتر براديش بالهند.

وفقًا لصحيفة "ديلي ستار"، تُظهر الصور قيام الرجل بالتقاط حجر من الأرض، وضرب أصدقاء القرد به.

بينما كانت الحيوانات تجري عبر الشارع للهروب منه، كان الرجل يطاردها بالحجارة.

ومع ذلك، قرر القرد الانتقام لأصدقائه، حيث قفز على حافة فوق الباب، ونزل على رأس الرجل بوحشية، ومزق قميصه، وضربه بعنف شديد.

وقال أحد الأشخاص: "الحيوان هرب فيما بعد من المكان بعد الهجوم دون إعادته لحديقة الحيوان ".

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