يصيبك بالسرطان.. طبيب يحذر: لا تتناول الشيبسي في حالة وجود هذه الشيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يفضل عديد الأشخاص في جميع أنحاء العالم تناول رقائق البطاطس أو ما يعرف بـ"الشيبسي"، لكن يبدو أن هناك أمر معين يجب الحذر منه في هذا الطعام.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ"الشيبسي"، أظهرت وجود أمر غريب على رقائق البطاطس، حيث كانت حوافها "محروقة"، ما أثار جدلا واسعا بين النشطاء. وحسم الدكتور أسامة أرميا، استشاري باطني، الجدل حول صورة الشيبسي المتداولة، محذرا من تناوله، حال كانت حوافه "محروقة".

وقال الطبيب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الشيبسي اللي شكله كده وبنقول عليه ده محروق .. هو مش محروق ده مصاب بعفن حلقي يعني ممنوع يتاكل نهائيا ولازم يترمي بيسبب مشاكل صحية خطيرة ياريت تنبهوا على أولادكم".

وأضاف الطبيب: "بلاش شيبسيات وفنكوش وبلغنا حضراتكم في فيديو مهم جدا، إن الحاجات دي من الاطعمة المسببة بالوقت لأنواع كتير من السرطانات.. بلاش أرجوكم".

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