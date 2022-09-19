«روان» بطلة مصر في رمي المطرقة: حلمي كسر الأرقام القياسية العالمية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت البطلة روان أيمن، بطلة منتخب مصر لألعاب القوى بلعبة رمي المطرقة، ومدربها الكابتن أيمن بركات، ضيفين ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، إذ تعتبر بطلة منتخب مصر الوحيدة بلعبة ألعاب القوى الحاصلة على الميدالية الأولمبية.

وقال الكابتن أيمن بركات والد البطلة روان ومدربها، إن روان بدأت اللعب في عام 2012/2013، وكان لديها 11 سنة، وبعد 3 شهور حصلت على بطولة منطقة القاهرة بمسافة 45 مترًا، وكانت ببداياتها، وظهرت موهبتها بالصدفة.

البطلة روان أيمن حققت إنجازات عديدة بلعبة رمي المطرقة

وأضاف أن البطلة روان بدأت بلعبة الرمح ولكنها تركته وذهبت للمجال الأصعب وهو رمي المطرقة، خصوصا وأنها شخصية تحب المجازفة والمخاطرة، وبالفعل حققت إنجازات عديدة باللعبة، مشيرًا إلى أنه في عام 2013 حققت بطولة الجمهورية تحت 16 سنة وفي عام 2014 بدأت بكسر أرقام الجمهورية، وفي عام 2018 ذهبت للمنافسات الدولية وحققت رقما جديدا في أول بطولة لها دولية وربحت البطولة.

روان: لو كنت هسيب نفسي للأرقام اللي متحققة هنا في مصر مكنتش هحقق حاجة

من جانبها، قالت البطلة روان أيمن، إنها «تتمرن» بمطرقة بأوزان مختلفة تصل لـ7 كيلوجرامات، وهو وزن أكثر من الذي تلعب به في المنافسات، موضحة أنها كانت تحقق أرقاما قياسية كبيرة وتكسرها في نفس الوقت: «لو كنت هسيب نفسي للأرقام اللي متحققة هنا في مصر مكنتش هحقق حاجة علشان الأرقام اللي في مصر ضعيفة، وبدأت ألعب على الأرقام العالمية في بولندا وأمريكا، وبدأت أتفرج عليهم وأحقق تارجيت المنافسات الدولية وكل مرة تركيزي كان على كسر الرقم».

وأضاف بطلة مصر: «والدي مدربي وبيعاملني كويس وبيريحني في التمرين علشان أقدر ألعب كويس في الماتشات، ولو تهاونت شوية كان بيشد ويفكرني بهدفي»، مؤكدة أنها تستهدف كسر الأرقام القياسية وتحقيق إنجازات خاصة بها لم تتحقق من قبل على مستوى العالم، وليس على مستوى أفريقيا والعرب فقط، كما أنها تستهدف الحصول على ذهبية الأولمبياد.