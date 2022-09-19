أناقة وبساطة.. أبرز صيحات الأزياء الرجالي لخريف 2022

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال فصل الخريف الذي تنخفض خلاله درجات الحرارة بشكل تدريجي ملحوظ، وبالتزامن مع بداياته، يصعب على العديد من الأشخاص اختيار الملابس المناسبة لهذا الموسم، وذلك خوفًا من ارتداء ملابس ثقيلة للغاية تسبب الشعور بالحر، والعكس صحيح.

ونظرًا لصعوبة الأمر أطلقت عدد من الماركات العالمية، مجموعة من خطوط الأزياء المناسبة للرجال، كي يسهل اختيارها وارتداءها خلال أيام فصل الخريف، حسب مجلة menshealth العالمية.

أبرز صيحات أزياء الرجال لخريف 2022

خلال الأيام القليلة الماضية تم طرح مجموعات مميزة من الأزياء الخريفية للرجال، والتي جاءت بتصميمات أنيقة وألوان مختلفة جاءت بالطابع الداكن المناسب لأجواء الطقس البارد.

1- البلوفرات الثقيلة

جاءت هذه التصميمات بشكل أنيق، إلى جات حياكتها من أقمشة تميزت بثقلها الذي يعطي إحساسا بالدفء على مدار اليوم، والتي يتم بيعها مقابل 255 دولارًا، أي ما يعادل نحو 5 آلاف جنيه.

2- السترات المبطنة

فيما تم تصميم تلك السترات بشكل مبطن من الداخل، ما يوفر الشعور بالدفء الشديد، ويتم بيعها مقابل 105 دولار، ما يعادل 2000 جنيه مصري.

3- تصميم مزدوج

وتم طرح هذا التصميم بشكل مزدوج، فهو يصلح للارتداء كقميص أو جاكيت، يوتم بيعه مقابل 150 دولار، ما يعادل نحو 3 آلاف جنيه مصري.