أغرب غرامات يتعرض لها المسافرون حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تفرض العديد من الدول قوانين تساعد على تنظيم السياحة وتحظر على السياح القيام ببعض النشاطات التي تعد مخالفة للأعراف والتقاليد في هذه البلدان، ويمكن أن يصل الأمر إلى فرض غرامات على المخالفين.

وفيما يلي مجموعة من أغرب الغرامات التي يتعرض لها المسافرون حول العالم، بحسب موقع ترافيل أوف باث، وموقع 24 الاماراتي.

الجلوس في البندقية

في محاولة لتقليل الازدحام، يُحظر الجلوس في النقاط الساخنة مثل ميدان سانت مارك وجسر ريالتو. وذهبت المدينة إلى أبعد من ذلك من خلال حظر الجلوس في أي مكان على الأرض داخل المدينة، ويعاقب المخالفون بغرامة قدرها 580 دولار.

ويمكن أيضاً تغريمك هناك على السير عاري الصدر وإطعام الحمام وركوب الدراجة والسباحة في القنوات المائية والتخلص من القمامة فيها.

الشرب في الأماكن العامة في أمستردام

لا يسمح بالشرب أو السُكر في الأماكن العامة، خاصة بالنسبة للسائحين، وينطبق الشيء نفسه على المواد الترفيهية. كما أن التقاط صور للعمال أمر غير قانوني. إنها صناعة منظمة بالكامل، وبغض النظر عن وجهة نظرك الشخصية، يجب احترامها على هذا النحو.

أخذ الرمل أو الصخور كهدايا تذكارية من عدة أماكن

تتمتع الشواطئ في جميع أنحاء العالم، في أماكن مثل هاواي واليونان وإيطاليا والمملكة المتحدة بوضع الحماية لمجموعة من الأسباب المختلفة، ويعتبر أخذ الرمال أو الصخور منها جريمة يعاقب عليها القانون. واكتشف زوجان فرنسيان ذلك بالطريقة الصعبة في سردينيا عندما حاولا أخذ 88 رطلاً من الرمال إلى الوطن. وتم القبض عليهما وواجها عقوبة تصل إلى ست سنوات في السجن وغرامة 3000 دولار.

مضغ العلكة في سنغافورة

في حين أن مدينة سنغافورة لديها العديد من القواعد الصارمة التي تساعد في الحفاظ على مظهرها الأصلي، فإن حظر العلكة هو أحد أشهرها بسهولة، وهو قانون وضعه العقل المدبر وراء الصعود الكبير لسنغافورة، لي كوان يو، الذي كان يؤمن بشدة بالنظافة. وكان هدفه إنشاء "واحة من العالم الأول في منطقة العالم الثالث".

استخدام الهاتف أثناء القيادة في المملكة المتحدة

يعد استخدام الهاتف أثناء القيادة من المحرمات في المملكة المتحدة. وتتوخى الشرطة الحذر الشديد عند تطبيق القانون ويمكنها إيقاف السيارة إذا اشتبهت في أنه قد تم استخدام الهاتف بأي شكل من الأشكال. ويمكن أن تكون العقوبات ضخمة ومن المقرر أن تصبح أكثر صرامة هذا العام. وبفضل التطبيق الصارم، فإن السائقين في المملكة المتحدة ككل أكثر احتراماً للقواعد.

الشتائم في أستراليا

لا يمكن استخدام اللغة المسيئة "بالقرب من مكان عام أو مدرسة". في بعض الولايات، الحد الأقصى للغرامة هو 21،720 دولاراً، ويمكن أن تتضمن العقوبة خدمة المجتمع أو الأسوأ من ذلك السجن.

المشي عارياً في سويسرا

ستغرمك الحكومة الاسترالية بمبلغ 100 دولار مقابل التجول عارياً في الأماكن العامة. وظهر القانون بعد أن قامت مجموعة من العراة الألمان برحلة مشي لمسافات طويلة، مما أثار استياء سكان قرية محلية في جبال الألب صوتوا على الفور لحظر هذا الفعل.

نفاد الوقود على الطريق السريع

يعد Autobahn أحد أشهر الطرق السريعة في العالم، والكثيرون يستأجرون سيارة في ألمانيا فقط لتجربة القيادة بلا حدود على هذا الطريق. ومع ذلك، وبفضل السرعات العالية الموجودة على الطريق ، فإن التوقف غير قانوني، سواء نفد الوقود لديك أم لا. وهذا يجعل من المهم للغاية تتبع استهلاك الوقود أثناء وجودك هناك.

ارتداء الملابس المموهة

ارتداء الملابس المموهة غير قانوني في عدد من البلدان، بما في ذلك أنتيغوا وبربادوس وجرينادا وجامايكا والمملكة العربية السعودية والفلبين وترينيداد وتوباغو ونيجيريا. السبب في ذلك بسيط جداً، فالتمويه مخصص للجيش الرسمي فقط.