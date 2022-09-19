فقدها من 5 سنوات.. رجل يعثر على حلقة أنف في رئته

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اكتشف رجل أمريكي أن حلقة الأنف التي فقدها قبل نحو 5 سنوات كانت داخل إحدى رئتيه طوال تلك السنوات.

وعندما استيقظ جوي ليكينز في أحد الأيام قبل خمس سنوات ولاحظ أن حلقة الأنف كانت مفقودة، افترض أنها قد سقطت عندما كان نائماً. ويتذكر جوي، "اعتقدت أنني ربما ابتلعها. نظرت في كل مكان وقلبت السرير وبحثت عنها في كل مكان دون جدوى"، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

ولم يفكر جوي في الأمر بعد ذلك إلا بعد خمس سنوات، عندما استيقظ وهو يسعل بعنف لدرجة أنه اضطر للذهاب إلى المستشفى. و قال "شعرت أن شيئاً ما يسد مجاري الهواء وظننت أنني مريض. في حوالي الساعة 2.30 صباحاً كنت أسعل بشدة لدرجة أن ظهري بدأ يؤلمني وكنت قلقاً، وبسبب ذلك ذهبت إلى المستشفى، حيث ظننت أنني ربما أصبت بالتهاب رئوي".

وفي المستشفى، قام الأطباء بتصوير رئتي جوي بالأشعة السينية للتحقق من الالتهاب الرئوي، وصُعقوا عندما اكتشفوا حلقة الأنف في الفص العلوي من رئته اليسرى. وقال جوي، من سينسيناتي، أوهايو، الولايات المتحدة "أجريت لي صورة بالأشعة السينية وجاء الطبيب وأظهر لي صورة الأشعة السينية وقال "هل يبدو هذا مألوفاً لك"؟

ويعرف جوي أن من الصعب تصديق قصته ما لم يكن لديك دليل، لذلك تأكد من احتفاظه بنسخ من صور الأشعة السينية وحتى صور الجراحة التي تُظهر استخراج الحلقة من داخل جسمه، بحسب موقع ميترو البريطاني.