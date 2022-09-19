«بلاش الباد بوي».. أنماط من الشخصيات تجنبيها عند اختيارك لشريك الحياة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك 3 أنماط من الشخصيات يجب الابتعاد عنها عند اختيار شريك الحياة، النمط الأول الشخص الذي لديه نسبة عالية من «الأنا» أو «البارانويا»، والنمط الثاني هو مدمن اللذة، ويظهر ذلك جليا عند الرجل صاحب العلاقات المتكررة، «متقولش أنا هتجوز عشان استقر.. روح استقر الأول بعد كدة أتجوز».

تجنبي الشخص المتعالي والهستيري

وأضاف «الورداني»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن النمط الثالث متعدد إذ يشمل الشخص المتعالي والسلبي والمحطم والهدام والهستيري، ويجب تجنب كل هذه الأنماط قبل الزواج لاختيار شريك الحياة المناسب.

وتابع: «يوجد مجموعة من المفاهيم يجب أن نحذر منها الفتيات والأولاد، أرجوكم بلاش تتجوز علشان تربي زوجتك، مش هتنفع تربيها، ومتخديش واحد تتجوزيه علشان تغيريه، مش عشان الرجالة مش بتتغير، لأن ده مش الغرض من الزواج، لا احنا بنتجوز الستات عشان نربيهم ولا الستات بتتجوز الرجالة علشان تغيرها، ولكن بنتجوز علشان الاندماج».

معايير اختيار شريك الحياة

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن معايير اختيار شريك الحياة من ضمنها أن يكون الشخص واضحًا ليس غامضًا؛ لأن غموضه له أسباب فقد تكون نفسية، «بلاش البنات تتجوز الباد بوي».