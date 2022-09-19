حيلة خاطئة تستخدمها النساء في تنظيف المرحاض.. تجنبيها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تنظيف المرحاض أمر تحرص عليه ربات البيوت بشكل مستمر ودائم، قد يصل إلى عدة مرات خلال اليوم الواحد، وذلك نظرًا لاستخدامه الأساسي على مدار اليوم، إلى جانب كونه بيئة خصبة لنمو البكتيريا والفطريات بأنواعها، وهو ما قد يدفع بعض السيدات للاتجاه لحيل محددة ظنًا منهن على أنها ستساهم في تطهيره بصورة أسرع.

حيلة خاطئة تلجأ لها ربات البيوت لتنظيف المرحاض

وحسب ما ذكرت صحيفة «اكسبريس» البريطانية، أنه تم الكشف من قبل بعض الخبراء عبر منصة الفيديوهات «تيك توك»، أنه هناك واحدة من الحيل التي تلجأ لها بعض السيدات للتخلص من أكبر قدر من الجراثيم والفطريات المتواجدة داخل المرحاض.

وتتمثل هذه الحيلة في مزج العديد من المنظفات والمطهرات مع بعضها البعض، ومن ثم وضعها داخل المرحاض والبدء في استخدامها لتنظيفه.

خطورة استخدام هذه الحيلة

وأوضح الخبراء البريطانيون أن اتجاه بعض ربات البيوت لاستخدام هذه الوسيلة في تنظيف المرحاض ليس أمرًا صحيحًا على الإطلاق، وذلك لأن اختلاط العديد من المواد المطهرة معًا، يشكل خطرًا كبيرًا على صحة السيدة عند استخدامه، وذلك بسبب تطاير العديد من المواد المضرة للرئتين، وذلك إلى جانب تسبب هذه المواد الكيميائية في تآكل جدران المرحاض ذاته.