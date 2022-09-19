الامارات | حذفت صورهما عن انستغرام.. زوجة تامر حسني: "زهقت من الخيانة والكذب"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، الجدل مجددا حول انفصالها عن زوجها المطرب المصري تامر حسني، حيث قامت بحذف كل صورهما من حسابها على انستغرام، وقامت بالغاء متابعته، ولكنها عادت بعد 15 دقيقة فقط لاستئناف المتابعة، وأربكت بسمة متابعيها بنشر عدة قصص قصيرة عن الخيانة الزوجية والإساءة للأهل والدعاء على كل من آذاها، ثم قامت بحذفها جميعا بعد دقائق من نشرها وتداولها.

وعمدت بسمة أولا لحذف كل صورها مع تامر حسني من حسابها على انستغرام، وبعدها قامت بالغاء متابعة حساب تامر حسني على انستغرام، وفور انتشار الخبر قامت بمتابعته مجددا، ولكن جرس الانذار الحقيقي جاء بعد نشرها، ستوري عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، حيث كتبت قائلةً: "زهقت من الخيانة والكذب عديت كتير بس مش لدرجة أهلي"، لكنها سرعان ما حذفت الستوري بعد دقائق قليلة من نشرها.

ما فعلته بسمة اعاد للأذهان الأخبار القديمة عن انفصالها عن زوجها تامر حسني واقامتها برفقة أولادها في منزل مستقل، مع الحرص على الظهور برفقة زوجها في المناسبات الاجتماعية والفنية حفاظا على مشاعر الأولاد، رغم نفي تامر حسني للشائعة أكثر من مرة.

وزاد من مصداقية حدوث الانفصال نشر بسمة بوسيل لستورى آخر قالت فيه: "اللهم انت حسبي في من ظلمني وأنت حسبي في من اذاني وأنت حسبي في من خذلني، كفى بك يا الله حسيبا، حسبي الله ونعم الوكيل فوضت أمري غليك، في كل إنسان اغتابني بسوء، اللهم انصرني على من ظلمني فقد وعدتنا "لأنصرنك ولو بعد حين"، وأبعد عني يا الله كل من أراد بي شر وقدر لي كل خير".

وبعدها نشرت الفنانة بسمة بوسيل ستوري تضمن صورة لتدوينة للداعية مصطفى حسني يقول فيها: "اوعى تتخطف منك طيبة قلبك من كتر ما انت بتشوف ناس شرسة.. لما ربنا سبحانه وتعالى حط في طريقك ناس طيبين عشان تتعلم الطيبة منهم، وحط قدامك إنسان معندوش ذرة رحمة علشان نشوف قبح الفعل فتنفر منه ومتعملوش، تقبل أقدار الله إن في ناس مؤذيين".

وسبق أن احتدمت الأمور بين بسمة بوسيل وتامر حسني بسبب "الغيرة من المعجبات" وكادت أن تصل الأمور إلى الطلاق لولا تدخل النجمة الإماراتية أحلام بوساطة صلح استجاب لها تامر وبسمة سريعا، واعترف تامر بغيرة بسمة بوسيل الشديدة من المعجبات، ولكنه نفى شكها في خيانته لها، وقال في حواره مع إسعاد يونس لبرنامج "صاحبة السعادة" أحيانا عقلها بيصغر جدا وتقعد تدقق في الصور وتقول لي انت باصص بصة غريبة للبنت دي، كما أنها تلاحظ تكرار حضور بعض المعجبات للحفلات، ولديها ذاكرة فولاذية.

وأكد تامر "أحيانا بتبقى في جرعة نكد شديدة شوية، وتحتاج لأيام طويلة قبل ان تنفرج الأمور"، وسخر تامر قائلا: "أحيانا أدخل عليها اقولها عاملة لينا نكد إيه النهاردة"، ونفى تامر أن تكون أغنيته بطلة النكد في العالم تخص بسمة، وقال إنه يعذرها لأن الوقيعة بينهما من "أولاد الحلال" كثيرة جدا والشائعات كمان لا ترحم.

وفي شهر مايو من العام الجاري تصدى تامر مجددا لشائعات انفصاله عن زوجته ونشر تامر حسني، صورة تجمعه بزوجته عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع إنستغرام، وعلق على الصورة قائلًا: مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة لبدء عمل شركتها المستقلة وكل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي انتي وولادنا إن شاء الله ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح". وانتشرت خلال الشهور الماضية شائعة انفصال تامر حسني عن زوجته، حيث ردت بسمة بوسيل على الأنباء التي انتشرت حول انفصالهما، وارتباطه بفتاة تدعى يارا.

وكتبت بوسيل عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي بموقع إنستغرام، قائلة: يا رب تبطلوا تكتبوا الإشاعات دي، حرام تنزلوا صور وتشهروا ببنات لسه متجوزتش. وتابعت: أنا أم لبنتين ومرضاش ده لبناتي، فياريت نراعي ربنا، ونبقى نتأكّد من أي حاجة قبل ما ننزلها.