لايف ستايل

إطلالات كاجوال لاستقبال فصل الشتاء.. «لازم تكون في دولابك»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

اطلالات شتوية أنيقة للعمل

الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء هو الأهم على الإطلاق من شراء الملابس الصوفية والأحذية المناسبة أو إخراجها من خزانتها إذا كانت موجودة سابقاً، لذلك ما عليك سوى تحديد الإطلالة المناسبة إليكِ في ليالي الشتاء والمناسبات المتعددة فيه، لهذا قدمت مجلة الموضة الفرنسية«Elle» مجموعة من الإطلالات المناسبة لفصل الشتاء يقدمها «هن» في التقرير التالي..

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5 إطلالات كاجوال مناسبة للسهر ودعوة العشاء 

بالنسبة للسيدات العاملات في المجالات المختلفة فإنهن عرضة لدعوة عشاء خاصة بالعمل والذهاب إليها أحيانا يتطلب الشعور بالراحة لذلك فإن ارتداء فستان سهرة من الأمور المستبعدة في هذه الحالة ويمكنك اختيار المناسب لديك مع سترة وبنطلون بوي فريند وتي شيرت كروب وحذاء بكعب وهذه أول إطلالة شتوية كاجوال وأكثرها راحة وهدوء مع اختيار الألوان المناسبة إليكٍ.

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الإطلالة الثانية من إطلالات الشتاء 

يعتبر البنطلون الواسع من أكثر الملابس التي تشعر بها المرأة بالراحة وحرية الحركة لذلك يمكن تنسيقه مع توب مناسب ومعطف أو جاكت شتوي طويل وحذاء مسطح وتختلف الألوان أيضا حسب الرغبة والمتاح لديكِ، كما يناسب أيضاً دوام العمل .

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البنطلون الجينز والقميص 

يعتبر البنطلون الجينز بألوانه من الملابس المهمة في دولابك خاصة في فصل الشتاء ولا يشترط لون محدد يمكن اللون الأبيض أو الأسود مع قميص مناسب وصندل مسطح وحقيبة من الجلد أو القش، ذلك النمط من الأساليب المنتشرة في موضة الشتاء كل عام.

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إطلالات العمل ودعوات العشاء للمحجبات 

لم يكن الأمر أكثر صعوبة كما يعتقد الكثيرون بأن المحجبات لا يمكنهم ارتداء فستان سهرة أو جيب قصيرة وتوب مع هيلز، لمن يمكن تعويض ذلك بالكثير من الملابس وبنمط يناسب المحجبات منها البنطلون الواسع والبلوفر وقميص ويمكن تحديد الألوان حسب المتاح فيمكن تنسيق اللون الأبيض مع الأخضر.

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الإطلالة الخامسة والأخيرة هي الجيبة أو التنورة البلسية مع الهايكول أو يمكن تنسيقها مع التوب والجاكيت الجينز أو الجلد، كما يمكن ارتداء تلك الجيبة مع توب وكارديجان طويل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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