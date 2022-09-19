خبير يكشف حيلة لمعرفة إذا كان شخص ما يكرهك سراً

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشف خبير في علم النفس عن حيلة فعالة للغاية ستساعدك على التخلص من أعدائك، وتمكّنك من اكتشاف ما إذا كان شخص ما "يكرهك سراً" أم لا .

وأخبر الخبير الأمريكي أوستن متابعيه البالغ عددهم 492.000 متابعاً على تيك توك كيف يكتشفون كيف يشعر شخص ما حقاً تجاههم، من خلال تقنية تسمى "إعجاب الثعابين".

وبدأ المقطع، الذي حصد أكثر من 1.8 مليون مشاهدة، بشرح أوستن "تسمى هذه التقنية بإعجاب الثعابين"، ثم يمضي ليكشف أن أسهل طريقة لاكتشاف المشاعر الحقيقية لشخص ما تجاهك هي منحه مجاملة سطحية، والتي يمكن اعتبارها إما مهذبة ظاهرياً أو مهينة بشكل خفي. مثال على نوع الثناء الذي يمكن أن تقدمه هو "مرحباً، زيك لطيف اليوم"، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

ووفقاً لأوستن، فإن الطريقة التي يفسر بها صديقك هذه المجاملة ستخبرك بكل ما تحتاج لمعرفته حول رأيه الحقيقي فيك، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويضيف "سوف يأخذ الصديق هذا المجاملة على أنها مجاملة سطحية، لكن العدو السري سيفسر ذلك بشكل سلبي وينتقدك".

يضيف أوستن أن الشخص الذي يكرهك سراً سيهينك بعد أن تمنحه مجاملة يمكن تفسيرها على أنها إهانة. ويختم هذه الحيلة بالقول "ستتيح لك الاستجابة السلبية القوية رؤية ما تخفي تحت سطحها وتجعلك على دراية بمشاعر الشخص المعني".