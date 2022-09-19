فاكهة عين التنين لمواجهة الاكتئاب.. شجرتها تعيش 200 عام والكيلو بـ500 جنيه

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«اللونجان» أو «عين التنين»، اسمان لنوع من فاكهة صينية، دخلت زراعتها مصر منذ نحو 50 عاما، لكنها غير منتشرة، وليست متداولة أمام ربات المنزل في الأسواق، لا سيما أن شجرتها نادرة وتعيش نحو 200 سنة، ويصل سعر الكيلو تجاريا منها 500 جنيه، كما يبلغ متوسط إنتاج الشجرة الواحدة بعد سبع سنوات من 200 إلى 300 كيلو، ويميل مذاقها إلى العنب، وهي ذات فوائد غذائية وصحية عديدة أبرزها أنها مضادة للاكتئاب.

منذ 10 سنوات اهتم المهندس الزراعي محمد عطية، المهتم بزراعة الفواكه الاستوائية، بزراعة فاكهة اللونجان بلونيها الأحمر والبني الفاتح، كما قال في حديثه لـ«الوطن»، وساعده في ذلك مناخ وبيئة مصر المناسبين لها، كما أنها ذات قيمة غذائية كبيرة.

سبب تسمية فاكهة اللونجان بـ«عين التنين»، فأرجعه «عطية» إلى شكل الثمرة من الداخل والتي تشبه العين.

نصف طن.. إنتاجية الشجرة بعد عمر 10 سنوات

وأوضح «عطية» أنه يزرع شتلات الفواكه الاستوائية في مشتله الخاص بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ويضع بذورها في أكياس لمدة عامين إلى أن تصبح شتلة جاهزة لزراعتها في الأرض، وهي تعيش في تربة رملية بدرجة حرارة 40 فهرنهايت، لافتا إلى طرحها الثمر من بعد 3 أو أربع سنوات، كما تباع الشتلات من عمر سنة وحتى شجرة كبيرة مثمرة بدءا من 100 جنيه وحتى 25 ألف جنيه.

غنية بالفيتامينات والمعادن

تعد فاكهة اللونجان غنية بفيتامين سي وذات قيمة غذائية كبيرة، وتنمو الشجرة إلى أن تصل 7 أمتار، لا تتحمل الصقيع ودرجات البرودة، توجد في الصيف، والثمرة لينة صغيرة الحجم، بلدها الأصلي جنوب الصين ولكن توجد في بلاد عديدة في شرق آسيا، ويزيد إنتاجية الشجرة كلما تقدمت في العمر، وقد يصل إنتاجها إلى نصف طن ثمار بعد السنة العاشرة من عمرها كما أوضح «عطية».

فوائد صحية للونجان

وأشار «عطية» إلى بعض فوائد فاكهة اللونجان، قائلا «اللونجان تحتوي على فيتامينات ومعادن وعناصر كلها مفيدة للجسم، كما أنها مضادة للاكتئاب وتساعد على الاسترخاء، وتساعد على التئام الجروح، فضلا عن تحسينها الدورة الدموية وتقلل خطر الإصابة من مرض السرطان، وتتميز بسعراتها الحرارية المنخفضة وبذلك يمكن تناولها في أنظمة الدايت، كما أنها تعزز صحة القلب وتحسن نضارة البشرة».