لماذا لا يجب عصر الليمون على الطعام الساخن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يعتبر الليمون أحد أهم العناصر الغذائية التي يتم إضافتها للكثير من الأطباق، إلا أن الكثيرين لا يعرفون بأن عصر الليمون على الطعام الساخن يمكن أن يكون له آثار سلبية.

بحسب خبراء الطهي والصحة فإن تأثير إضافة عصير الليمون إلى الأطعمة أو المشروبات الساخنة ليس له تأثيرات كبيرة على الصحة، ولكن لماذا ينصح بعدم إضافة عصير الليمون إلى الطعام الساخن؟، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

يقول الخبراء، إن إضافة عصير الليمون إلى الأطعمة الساخنة أثناء طهيها أو عند تناولها، يقلل من القيمة الغذائية لفيتامين سي الموجود في الليمون. ويحدث هذا لأن فيتامين سي حساس للغاية للحرارة التي تفقده الكثير من قيمته الغذائية.

السبب في أن التعرض للحرارة يخفف من قيمة المغذيات في فيتامين سي، يحدث جراء وجود حمض الاسكوربيك فيه، والذي يستجيب لدرجة الحرارة والضوء ويتحلل بسرعة عند تعرضه لدرجات حرارة عالية مما يقلل من فعاليته، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف أنديا.