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توقعات الأبراج وحظك اليوم 19-9: مشروع جديد وأموال.. و تحذير لهذا البرج

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".

برج الحمل

عاطفيا: بإمكانك تخطي العقبات مع شريكك بالتفاؤل والثقة.

مهنيا: يمكنك طلب المساعدة من زملائك.

ماديا: عليك الحذر، من زيادة مصروفاتك مع أصدقائك.

برج الثور

عاطفيا: عشاء رومانسي وورود قد تكون الحل لمشكلتك مع شريكك.

مهنيا: حان الوقت لإنجاز خطتك المؤجلة من خلال الاستعانة بزملائك.

ماديا: عليك الحذر من تراكم الديون.

برج الجوزاء:

عاطفيا: دعك مما يقال حولك لأنهم يحاولون إيقاعك بمشاكل مع شريكك.

مهنيا: ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك.

ماديا: تحاوطك المسئوليات التي تتطلب الكثير من المال.

برج السرطان:

عاطفيا: أنت بحاجة للإحساس بالأمان مع الشريك.

مهنيا: عقبات في العمل تفسد عليك يومك

ماديا: إنفراجه مالية قريبا، لا تقلق

برج الأسد:

عاطفيا: ناقش ما يحيرك مع شريك حياتك اليوم.

مهنيا: دقتك في العمل سوف تجني ثمارها قريبا

ماديا: ربما تواجه مشكلات تتعلق بأمور المنزل مثل أعمال السباكة

برج العذراء:

عاطفيا: شاهد فيلما تحبه أو حاول الخروج مع شريكك.

مهنيا: قد يكون لك الحرية في التصرف ببعض الأمور المتعلقة بالعمل ولكن احذر أن تضر الآخرين.

ماديا: ستحصل على مكافأة وتقدير.

برج الميزان:

عاطفيا: التفاؤل عنوانك اليوم، فحاول أن تستمتع باليوم

مهنيا: لا تجعل البعض يؤثر عليك بالسلب، واستغل طاقتك لإنجاز مهامك المتعددة

ماديا: وعكة صحية تستدعي الكثير من الأموال

برج العقرب:

عاطفيا: برج الجوزاء تلتقي بأشخاص تفتقدهم منذ فترة.

مهنيا: تمتلك مخزون لأفكار للعمل، اسعى لتنفيذها.

ماديا: مكافأة مالية في انتظارك.

برج القوس:

عاطفيا: تمتلك طاقة حب كبيرة اليوم.

مهنيا: انت بحاجة لقسط من الراحة والابتعاد عن ضغوطات العمل.

ماديا: فكر جيدا قبل اتخاذ قرار حاسم يخص حالتك المادية.

برج الجدي:

عاطفيا: شريك حياتك ينتظر منك مفاجآتك السعيدة.

مهنيا: تمر بفترة هادئة بعد فترة طويلة من التوتر والقلق.

ماديا: انفق لأجل سعادتك ولا تبخل على نفسك.

برج الدلو:

عاطفيا: نصيحتك قد تكون منقذه لصديق يحتاجها، فلا تبخل.

مهنيا: ما تطمح إليه ليس صعبا ولكن عليك التحلي بالإرادة القوية.

ماديا: تتحسن أمورك المادية يوما بعد يوم.

برج الحوت:

عاطفيا: الحظ يعاندك واليوم ليس يومك.

مهنيا: فترة مليئة بالمشاحنات في العمل.

ماديا: تبدأ في تنفيذ مشروع جديد بمساعدة والديك.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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