تشعر بالسقوط المفاجئ أثناء النوم؟.. إليك السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالسقوط أثناء النوم، حيث يمكن أن تحدث تلك الحركة نتيجة لعدة أسباب، سوف نتعرف عليها، وذلك وفقًا لما ورد في موقع health.clevelandclinic، والتي تتمثل فيما يلي:

الأسباب وراء الشعور بالسقوط خلال النوم

الإجهاد

عادة ما يتسبب الشعور بالتوتر في استمرار عمل عقلك، ومن الممكن أن لا تتمكن من الحصول على الراحة التي تحتاجها خلال الليل، حيث يمكن أن تتأثر ذلك على دورة نومك، كما تزداد احتمالية حدوث اضطراب في النوم، لذا من الضروري المحاولة في تقليل مستويات التوتر، لتتمكن من النوم أكثر راحة.

تلقي المنشطات

يعتاد بعض الأشخاص تلقي الأدوية المنشطة قبل النوم، التي يمكن أن تتسبب في جعلك في مراحل النوم الخفيفة، مما يتسبب في الشعور بالسقوط أثناء النوم، حيث يمكن أن تسبب تحفيز تفاعلات العضلات.

تناول الكافيين

من المعروف أن تناول الكثير من الكافيين يتسبب في حدوث رعشة في عضلاتك، كما يمكن أن يؤثر أيضًا على دورات نومك بشكل عام، مما يبقيك مستيقظًا ويمنعك من الحصول على نوم جيد ليلاً، هذا قد يساهم في الأرق، أو إذا كنت قادرًا على النوم، فيمكن أن يبقيك في مراحل نوم أخف ويؤدي إلى حركات عضلية لا إرادية مثل الشعور بالسقوط أثناء النوم.

قلة النوم

عندما لا تحصل على قسط كافي من النوم، فيمكن أن يتسبب ذلك في التأثير على دورة نومك بالكامل، مما قد يزيد من احتمالية تعرضك الشعور بالسقوط خلال النوم.

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