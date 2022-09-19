أطعمة يجب الابتعاد عنها في وجبة الإفطار.. تسبب مشاكل صحية

القاهرة - سمر حسين - صحة

وجبة الإفطار من الوجبات الأساسية، والمهمة لاستكمال الشخص يومه بطاقة وحيوية، وحتى يكون قادرا على أداء مهامه، ولكن يجب أن تحتوي على العناصر الغذائية المفيدة كون بعض الأشخاص يتناولون الأطعمة غير الصحية، لذا يقدم الدكتور أشرف عبدالعزيز خبير التغذية عددا من الأكلات التي يجب البُعد عنها في الصباح.

نصح الدكتور أشرف عبدالعزيز بتجنب تناول بعض الأطعمة في وجبة الإفطار كونها غير صحية للشخص ولا تحتوي على عناصر مفيدة له.

الكيك والمعجنات

شرح خبير التغذية أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يفضلون تناول المعجنات والكيك على الإفطار ووصفها أنه «أسوأ أنواع وجبات الفطار»، كونه يساعد على زيادة الوزن ويمكن على المدى الطويل أن يؤثر على الصحة كونه لا يمد الشخص بالفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم، مشيرا إلى أن معظم الموظفين يفعلون ذلك.

الحبوب

يتهافت الكثير أيضا على تناول الحبوب سريعة التحضير، إلا أنها غير مفيدة للجسم كونها تحتوي على سكريات ومكسبات الطعم واللون، ولا يمد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة أو الطاقة، كما يزيد من نسبة الدهون بالجسم، ونصح بتناول الحبوب الصحية الخالية من السكر والمصنوعة من الشوفان أو الدقيق البني.

الأطعمة المقلية

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الأطعمة المقلية في الصباح، وبخلاف أنها تحتوي على سعرات حرارية عالية أو أنها تزيد من الوزن فهي تسبب السمنة وربما التعرض لانسداد الشرايين التاجية في القلب، وينتج عنها أضرار بالمعدة وآلام بحسب وصف خبير التغذية.

الزبادي المحلى

يجب على الشخص البُعد عن تناول الزبادي المحلى بالسكر، كونه يزيد الوزن كما أنه لا يجعل الشخص يشعر بالشبع، والأفضل تناول الزبادي الخالي من الدسم والسكر وإضافة عليه ملعقة من عسل النحل وقطع الفاكهة الطازجة أو الشوفان.